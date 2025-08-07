¿Qué día se paga Mi Beca para Empezar 2025? El apoyo para útiles y uniformes escolares

El Gobierno de la Ciudad de México estaría por entregar el famoso apoyo anua de “Mi Beca para empezar” para la compra de útiles escolares y uniformes a mediados de ese mes de agos, pues el apoyo está dirigido a estudiantes de escuelas públicas de educación básica y Centros de Atención Múltiple (CAM) en la CDMX.

El depósito sería por un vale electrónico, el monto dependerá de cada uno de los niveles escolares, pues el apoyo se suma al incentivo mensual, que otorga este programa durante todo el ciclo escolar, por lo que te dejaremos todo lo que tienes que saber sobre este apoyo económico.

Es cierto que los niños que ya estaban inscritos al padrón desde el ciclo 2024-2025 no tendrán que registrarse nuevamente, solo aquellos que desde este 2025, deberán realizar un registro que tiene fecha de finalización el 30 de septiembre para poder recibir este apoyo económico.

¿Todavía tienes duda de en qué tarjeta recibirás tu apoyo anual de Uniformes y Útiles Escolares 2025-2026? uD83EuDD14



¡Aquí te lo decimos! uD83DuDE00uD83DuDC47#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/g2GiVraxwo — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) August 5, 2025

¿De cuanto son los montos que deposita Mi Beca para Empezar 2025?

Fue en el canal oficial del Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX en el que compartieron los montos oficiales del programa a depositar a mediados del mes de agosto, pues van desde los 970 pesos mexicanos hasta los 1180, dividido en cada uno de los niveles de educación básica.

Preescolar $970 pesos mexicanos

Primaria $1100 pesos mexicanos

Secundaria $1180 pesos mexicanos

Cam Laboral $1180 pesos mexicanos

ATENCIÓN??



Entrega de tarjetas uD83DuDCB3de Uniformes y Útiles Escolares Secundaria uD83EuDD73



Invitamos a madres, padres y tutores a consultar fecha, sede y requisitos para recibir su nuevo vale electrónico.



uD83DuDCCCEn el siguiente enlace ingresa la CURP del beneficiari@: https://t.co/sps90yilSv pic.twitter.com/7n6BcEgYz0 — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) August 6, 2025

El dinero será depositado en la tarjeta física o digital vinculada a la app de “Obtén Más” y podrá usarse desde el celular, escaneando un código QR en comercios participantes, por lo que si estás interesado te dejamos todos los requisitos que necesitas para recibir este apoyo.