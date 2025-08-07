Promueve Monterrey programa permanente para mujeres emprendedoras

Con la entrega de reconocimientos a 100 mujeres, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, encabezó la graduación de las primeras egresadas de la Academia de Emprendedoras.

Acompañado por su esposa, Gaby Oyervides, presidenta honoraria del DIF municipal, acudió a la ceremonia que se llevó a cabo en el Auditorio 360 del Palacio Municipal, donde se reconoció a las participantes que concluyeron su formación con éxito.

“Es una capacitación muy amplia para darles la información de lo que se enfrentarán una vez que inicien un negocio, porque muchas veces hay grandes ideas para negocios; sin embargo, tiene que ir acompañada de una serie de condiciones, como marketing o administración, para que esa idea de emprendimiento no se vea colapsada”, explicó el munícipe.

“También es importante hacerles ver que, cuando se emprende un negocio, muchas veces no se cuenta con el capital suficiente y que, si es necesario, pueden acceder a un crédito por parte del municipio de Monterrey donde se premia la puntualidad y el cumplimiento con el 0 % de pago de intereses. Hay que hacerles ver también que la formalidad es muy importante”.

El alcalde Adrián de la Garza y autoridades locales reconocen el esfuerzo y la dedicación de la primera generación de la Academia de Emprendedoras. FOTO: gobierno de Monterrey

Monterrey gradúa a 100 mujeres emprendedoras con nuevos apoyos

Este programa, impulsado por el Instituto Municipal de las Mujeres Regias, ofrece herramientas prácticas para fortalecer ideas de negocio, fomentar la autonomía económica femenina y vincular a las participantes con redes institucionales de apoyo.

Además, las egresadas podrán incorporarse al programa Emprende Regia y aplicar a créditos o apoyos económicos gestionados por la Secretaría de Desarrollo Económico de Monterrey.

Ante la alta demanda de interesadas en participar, el gobierno de Monterrey decidió instituir esta iniciativa como un programa permanente.

Cien mujeres de Monterrey finalizan su capacitación en la Academia de Emprendedoras, listas para iniciar sus propios negocios con el respaldo del gobierno municipal. FOTO: gobierno de Monterrey

Impulsan emprendimiento femenino en Monterrey con créditos.

El alcalde detalló que esta es una de las muchas acciones que realiza su gobierno para mejorar la calidad de vida de los regiomontanos y, en particular, para empoderar a las mujeres de esta ciudad, que son la base del desarrollo económico, social y familiar de esta capital.

El evento contó con la presencia de la directora general del Instituto Municipal de las Mujeres Regias, Wendy Cordero; la secretaria de Desarrollo Económico, Ximena Tamariz; el jefe de Gabinete, Fernando Margáin; la presidenta de CANIRAC Nuevo León, Kathia Guajardo, y la presidenta de CANACOPE Monterrey, Catalina Domínguez.