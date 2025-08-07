Patrulla choca contra taxi en carretera Mérida-Cancún, hay 16 lesionados

Una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán se estrelló de frente con una unidad de transporte público foráneo, siniestro vial en la que 16 personas resultaron lesionadas, incluidos los policías. Además, un autobús de transporte de personal chocó contra el vehículo policiaco.



El siniestro ocurrió durante las primeras horas del día, en el kilómetro 09+000 de la carretera federal Mérida–Cancún, siendo el responsable el conductor de la unidad de la Policía Estatal.



FOTO: Herberth Escalante

Policías y pasajeros resultan lesionados tras choque

De acuerdo con el reporte preliminar, el vehículo oficial perdió el control mientras transitaba sobre dicha vía, invadió el carril contrario y colisionó de frente con un taxi colectivo de la ruta Acanceh–Mérida. A causa del impacto, 13 de los 15 pasajeros del taxi resultaron con lesiones. En el sitio también fueron valorados tres elementos de la SSP que viajaban en la unidad.

En total, cinco personas que se encontraban dentro del taxi, así como dos elementos de la SSP, fueron trasladados a hospitales para su atención médica. A través de un comunicado, la corporación sostuvo que ninguno de los lesionados fue reportado en estado de gravedad.



Además, diez pasajeros de un autobús de transporte de personal que transitaba por la zona colisionó con la unidad oficial, por lo que también fueron valorados por paramédicos, sin requerir traslado. Al lugar acudieron unidades operativas, ambulancias y personal del cuerpo de bomberos para apoyar con las maniobras de atención, rescate y traslado.

EDG