Omar Reyes va a fortalecer la investigación de lavado de dinero, asegura Sheinbaum

Omar Reyes Colmenares, quien fue nombrado recientemente en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), va a fortalecer la investigación del lavado de dinero y otros sectores. Así lo señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien reconoció el trabajo de Pablo Gómez en la UIF.

“El trabajo que hacemos para alcanzar o para disminuir los índices delictivos y particularmente los homicidios y otros delitos en el país tiene que ver con la investigación del dinero que se produce a partir del dinero que se produce de la venta de drogas, de ventas de combustible ilícito, Omar Reyes es especialista en inteligencia de este tipo, viene a reforzar de manera importante este trabajo.

“(...) Omar Reyes va a fortalecer la investigación relacionada con el financiamiento o el lavado de dinero de actividades ilícitas”, sostuvo.

En la Mañanera de este 7 de agosto, la mandataria destacó el trabajo en equipo que se tiene que hacer con el Secretario de Seguridad y Protección, Omar García Harfuch. Es un equipo, nosotros venimos trabajando juntos, sea el equipo que trabajamos juntos en la Ciudad o el equipo que incorporamos recientemente (...) somos un equipo de trabajo, trabajamos todos juntos.

