Mujer que fue reportada como desaparecida, en Morelos, acaba sentenciada por extorsión

En diciembre de 2022, la desaparición de Malki Sulem “N”, una mujer de entonces 25 años de edad, generó alarma en Morelos. Una ficha de búsqueda emitida por la Comisión Morelos detalló sus características físicas y el último lugar donde fue vista, en Cuernavaca.

Sin embargo, lo que parecía un caso de desaparición se transformó cuando la Fiscalía de Morelos reveló que, durante ese mismo período, la mujer estaba involucrada en actividades delictivas.

Esta semana, un juez la sentenció a 15 años de prisión por el delito de extorsión, según un comunicado de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) emitido el pasado miércoles 5 de agosto, horas después de conocerse el fallo en su contra.

El caso comenzó a esclarecerse tras una denuncia por extorsión en Temixco de parte de una mujer víctima. La investigación reveló que entre septiembre y octubre de 2022, Malki Sulem “N” envió mensajes de WhatsApp y realizó llamadas amenazantes para intimidar a una víctima y exigirle dinero.

Fue detenida dos meses después de haber cometido el delito

En diciembre de 2022 fue reportada como desaparecida. Foto: Comisión de Búsqueda de Personas de Morelos

Dos meses después, en diciembre de 2022, fue aprehendida en Jiutepec por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Esta fecha coincide con la emisión de la ficha de búsqueda, aunque las autoridades no informaron oficialmente si es que existe alguna relación entre ambos incidentes.

Tras un juicio oral, un Tribunal de Enjuiciamiento la condenó en agosto de 2025 a 15 años de cárcel, además de imponerle una multa y la reparación del daño a la víctima.

#FiscaliaMorelosInforma OBTIENE FIDAI SENTENCIA DE 15 AÑOS DE PRISIÓN EN CONTRA DE UNA MUJER POR EXTORSIÓN

• Habría enviado mensajes vía WhatsApp y realizado llamadas con amenazas para intimidar a la víctima y coaccionar la entrega de dinero

Nota: https://t.co/x5LzL3xrke pic.twitter.com/e9h3J3BTBY — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) August 5, 2025

El estado de Morelos figura entre los estados con mayor incidencia delictiva de extorsión a nivel nacional, ubicándose en tercer lugar en este delito, por detrás de Guanajuato y Estado de México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Morelos experimentó un incremento del 117% en los delitos de extorsión al comparar los 23 casos de entre enero y mayo de 2024 con los 50 casos del mismo periodo de este año.

Tras la sentencia de Malki Sulem Ortega, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse alerta y colaborar con las denuncias para reducir la incidencia delictiva en la entidad.