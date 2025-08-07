Mujer ayuda a su hija a salvar a un perrito que quedo atorado en un techo y se hace viral en redes sociales | VIDEO

La violencia en contra de los animales es cada vez más frecuente, por lo que buscar siempre su cuidado es un gesto muy importante, así fue como una madre demostró su interés por enseñarle el respeto a las mascotas a su hija que la ayudó a rescatar a un lomito que necesitaba la ayuda.

Pues un video difundido en TikTok ha captado la atención de miles de usuarios al mostrar el rescate de un perro que se encontraba atrapado en el techo de una vivienda, expuesto al sol y sin posibilidad de bajar por sus propios medios, por lo que decidieron hacer su labor de rescate.

La grabación fue publicada por la usuaria Ángela Quito Jiménez, quien documentó el momento en que su hija, con una cuerda atada a la cintura, escaló una barda para llegar hasta el animal y tras unos minutos de acercamiento cuidadoso y con palabras tranquilizadoras, la menor logró ganarse la confianza del perro y completa el rescate con éxito.

¿Qué pasó con la niña que rescató a un lomito con ayuda de su madre?

El vídeo, que ya acumula más de 400 mil reproducciones, ha generado una oleada de reacciones positivas. Diversos usuarios destacaron el valor del gesto, así como el ejemplo que representa en cuanto a la educación con valores orientados al respeto y protección de los animales.

Entre los comentarios más destacados se leen mensajes como: “Amo cómo enseñas a tu hijita a cuidar a los animalitos” y “Desde pequeños se debe inculcar la empatía y el respeto”, fueron los comentarios más destacados en la famosa red social donde usuarios suelen ayudar a los animales que lo necesitan.

El caso ha sido ampliamente compartido, no solo por el acto en sí, sino por el mensaje que transmite sobre la importancia de fomentar la empatía hacia los seres vivos desde la infancia, pues enseñar el respeto a los animales es muy importante para evitar la violencia contra ellos.