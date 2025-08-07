Motociclista se estampa contra tres vehículos por acelerar al rebasar taxi | VIDEO

Al medio día de ayer, 6 de agosto, una cámara frontal de un vehículo capturó un aparatoso accidente que dejó a un motociclista herido sobre la acera, en calles mexicanas. El material mostró el momento en que el conductor acelera en medio de dos carriles y termina choca contra un taxista, quien lo dispara hacia una segunda camioneta y finalmente se se estrella contra una combi de pasajeros.

Tras los hechos, los tres conductores descendieron de sus vehículos, y se aproximaron al motociclista para comprobar su estado de salud y rendir cuentas de los daños. Las primeras versiones sugieren que el taxista tuvo la culpa al irrumpir en el camino del motociclista, sin embargo, señalan a la víctima por acelerar durante el cambio de carril y acelerar en izquierda , lo que habría derivado en el grave accidente.

"El de la moto también se pasa, se creen con paso libre.... es obligación de todos darles el paso a los motociclistas..." y "Aquí la culpa corresponde completamente a la motocicleta. El taxista, no tiene forma de ver que el moticlista se acerca", fueron algunas de las reacciones.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el motociclista sufrió graves lesiones, sin embargo, momentos después del incidente pudo reincorporarse, mientras el resto de los automovilistas lo rodearon para cuestionarlo sobre el incidente vial.

Advierten por accidentes de motociclistas

Ante la alta incidencia de accidentes de motociclistas en calles del Morelos, la Secretaría de Salud estatal hizo un llamado para tomar consciencia sobre la responsabilidad vial y tomar medidas preventivas para reducir el riesgo de incidentes viales.

"Hacemos un llamado a las y los conductores de motocicleta para priorizar su seguridad, es importante usar siempre el casco de protección certificado y bien abrochado a la cabeza, evitar el exceso de velocidad y no transportar más pasajeros de los permitidos", advirtió Marisela Sánchez, del programa Estatal de Prevención de Accidentes.

EDG