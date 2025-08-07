¡Toma tus precauciones!

Monterrey espera temperaturas cercanas a los 40 grados para este 8 de agosto | PRONÓSTICO DEL CLIMA

El calor sigue siendo una constante para la capital regia y con estas altas temperaturas es importante prestar atención a la salud

Monterrey estará alcanzando hasta 38 grados para este viernes. Foto: Freepik.

La capital regiomontana inicia el fin de semana con un ambiente térmico extremo que, aunque sin grandes variaciones respecto a jornadas anteriores, presenta algunos matices dignos de atención.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así como medios locales y estatales, coinciden en que la jornada se mantendrá calurosa, mayormente soleada, con mínima posibilidad de precipitaciones y posibles rachas de viento que podrían generar cierta incomodidad.

Para agregar dinamismo a la jornada, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) señala que un canal de baja presión que abarca el noreste del país puede generar chubascos localizados y algunas tormentas aisladas, junto con velocidades de viento de 20 a 30km/h, y rachas que podrían alcanzar los 60km/h.

¿Cuál será la temperatura más alta para Monterrey este 8 de agosto? | CLIMA

Durante las primeras horas del día, Monterrey amanecerá con una temperatura cercana a los 23°C con cielo despejado y un notable nivel de humedad que generará una sensación térmica más elevada. El inicio de la jornada será luminoso, pero el calor incipiente y el bochorno hacen aconsejable mantenerse hidratado y evitar actividades físicas intensas al aire libre.

Monterrey se encuentra en plena etapa de canícula, ese tramo estival donde el clima se repite día tras día: calor persistente, elevada humedad nocturna y casi ausencia de precipitaciones.
Fotografía: CONAGUA.

Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, el calor se intensificará hasta alcanzar una máxima aproximada de 38°C; el cielo presentará intervalos de sol y algunas nubes dispersas, con una probabilidad mínima de lluvia, cercana al 10%. Ante estas condiciones extremas y el ambiente sofocante, autoridades de salud y protección civil han reiterado medidas esenciales

  • Hidratación continua, incluso en ausencia de sed evidente.
  • Evitar exposición solar directa entre las 12:00 y 16:00 horas.
  • Usar ropa ligera, de colores claros y tejidos transpirables.
  • Protegerse con sombrero, gafas, sombrilla o protector solar de alto FPS.
  • Fomentar espacios frescos o ventilados y ventiladores o aire acondicionado si es posible

Ya entrada la noche, el termómetro descenderá de forma moderada, ubicándose alrededor de los 29°C. El cielo mostrará nubosidad parcial y se sentirán ráfagas de viento que, aunque aportarán algo de alivio, mantendrán un entorno predominantemente cálido, característico de la temporada canicular en la región.

Pronóstico meteorológico POR HORA para Monterrey

  • 12:00 a.m: 26°C, nublado
  • 1:00 a.m: 26°C, nubes intermitentes
  • 2:00 a.m: 25°C, parcialmente nublado
  • 3:00 a.m: 24°C, despejado
  • 4:00a.m: 23°C, mayormente despejado
  • 5:00 a.m: 23°C, mayormente despejado
  • 6:00 a.m: 22°C, parcialmente nublado
  • 7:00 a.m: 23°C, parcialmente soleado
  • 8:00 a.m: 24°C, parcialmente soleado
  • 9:00 a.m: 26°C, mayormente soleado
  • 10:00 a.m: 28°C, mayormente soleado
  • 11:00 a.m: 30°C, mayormente soleado
  • 12:00 p.m: 31°C, soleado
  • 1:00 p.m: 33°C, soleado
  • 2:00 p.m: 34°C, soleado
  • 3:00 p.m: 37°C, mayormente soleado
  • 4:00 p.m: 38°C, mayormente soleado
  • 5:00 p.m: 35°C, mayormente soleado
  • 6:00 p.m: 34°C, mayormente soleado
  • 7:00 p.m: 33°C, mayormente soleado
  • 8:00 p.m: 32°C, mayormente despejado
  • 9:00 p.m: 30°C, mayormente despejado
  • 10:00 p.m: 29°C, despejado
  • 11:00 p.m: 27°C, despejado
