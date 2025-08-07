Monterrey espera temperaturas cercanas a los 40 grados para este 8 de agosto | PRONÓSTICO DEL CLIMA

La capital regiomontana inicia el fin de semana con un ambiente térmico extremo que, aunque sin grandes variaciones respecto a jornadas anteriores, presenta algunos matices dignos de atención.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así como medios locales y estatales, coinciden en que la jornada se mantendrá calurosa, mayormente soleada, con mínima posibilidad de precipitaciones y posibles rachas de viento que podrían generar cierta incomodidad.

Para agregar dinamismo a la jornada, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) señala que un canal de baja presión que abarca el noreste del país puede generar chubascos localizados y algunas tormentas aisladas, junto con velocidades de viento de 20 a 30km/h, y rachas que podrían alcanzar los 60km/h.

¿Cuál será la temperatura más alta para Monterrey este 8 de agosto? | CLIMA

Durante las primeras horas del día, Monterrey amanecerá con una temperatura cercana a los 23°C con cielo despejado y un notable nivel de humedad que generará una sensación térmica más elevada. El inicio de la jornada será luminoso, pero el calor incipiente y el bochorno hacen aconsejable mantenerse hidratado y evitar actividades físicas intensas al aire libre.

Monterrey se encuentra en plena etapa de canícula, ese tramo estival donde el clima se repite día tras día: calor persistente, elevada humedad nocturna y casi ausencia de precipitaciones.

Fotografía: CONAGUA.

Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, el calor se intensificará hasta alcanzar una máxima aproximada de 38°C; el cielo presentará intervalos de sol y algunas nubes dispersas, con una probabilidad mínima de lluvia, cercana al 10%. Ante estas condiciones extremas y el ambiente sofocante, autoridades de salud y protección civil han reiterado medidas esenciales

Hidratación continua, incluso en ausencia de sed evidente.

Evitar exposición solar directa entre las 12:00 y 16:00 horas.

Usar ropa ligera, de colores claros y tejidos transpirables.

Protegerse con sombrero, gafas, sombrilla o protector solar de alto FPS.

Fomentar espacios frescos o ventilados y ventiladores o aire acondicionado si es posible

Ya entrada la noche, el termómetro descenderá de forma moderada, ubicándose alrededor de los 29°C. El cielo mostrará nubosidad parcial y se sentirán ráfagas de viento que, aunque aportarán algo de alivio, mantendrán un entorno predominantemente cálido, característico de la temporada canicular en la región.

Pronóstico meteorológico POR HORA para Monterrey