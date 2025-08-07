Metrobús CDMX: Así se ve el nuevo logo de la estación Ciudad de los Deportes

La estación Ciudad de los Deportes de la línea 1 del Metrobús de la Ciudad de México cambió de logo, ahora representa al estadio y no a un toro que es parte de una corrida de toros, de acuerdo con lo compartido por el Gobierno de la capital en redes sociales este jueves 7 de agosto.

La estación Ciudad de los Deportes hace referencia a la colonia en la que se encuentra ubicada la estación, que alguna vez fue concebida como una enorme zona deportiva y posteriormente se construyó un estadio de fútbol y la plaza de toros, que son centros deportivos y de conciertos referentes de la Ciudad de México.

El logo anterior era la silueta de un toro con dos estoques clavados a la altura del lomo, una escena que formaba parte de las corridas de toros, un evento catalogado con violencia. Esta decisión se tomó después de que las corridas de toros con violencia fueron prohibidas en la Ciudad de México por ser consideradas actos de maltrato animal.

“Esta acción impulsada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, es parte de la política para poner fin a las corridas de toros con violencia y promover alternativas que preserven empleos y tradiciones sin maltrato animal”, se lee en el comunicado.

uD83EuDD32 En la Ciudad de México seguimos avanzando en el respeto y bienestar animal. uD83DuDC3E



uD83DuDE8C La estación Ciudad de los Deportes de la Línea 1 del @MetrobusCDMX estrena ícono: ahora representa al Estadio Ciudad de los Deportes, reemplazando la imagen del toro de lidia con banderillas.… pic.twitter.com/rDDF6Dx9RZ — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) August 8, 2025

El nuevo logo tiene la silueta de una estructura arquitectónica circular, que hace referencia al estadio de Ciudad de los Deportes y a la monumental plaza de toros, ambas cercanas a esta estación. Además, en el centro se puede observar una “C” y una “D” en referencia a su nombre.

¿Por qué se prohibieron las corridas de toros en CDMX?

La corrida de toros, considerado un acto de tradición en muchos países de Europa y América Latina, como España y Portugal, es un espectáculo donde un torero enfrenta a un toro dentro de un ruedo, el cual se divide en tres etapas:

De varas: el picador, a caballo, hiere al toro con una vara en el morrillo

De banderillas: clavan pares de banderillas en el lomo del toro

De muerte: el matador realiza una serie de pases con un paño rojo y espada para matar al toro

Nuevo logo

Créditos: Gobierno CDMX

En marzo de este año, al jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció la prohibición de la corrida de toros con violencia, sin embargo, el espectáculo aún se puede realizar en la plaza de toros, las medidas incluyen estrategias como:

Prohibir la muerte del toro dentro y fuera de una plaza, una vez concluido el animal debe ser devuelto a la ganadería.

Se prohíbe la utilización de objetos punzantes que provoquen heridas en el animal, también se protegen los cuernos del toro para evitar lastimar a animales y humanos

Se limita la corrida a 10 minutos, con un máximo de media hora en total

Al finalizar el espectáculo el toro vuelve a la ganadería

Créditos: Archivo El Heraldo de México

