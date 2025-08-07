Madre de Fernandito exige justicia para su hijo asesinado por prestamistas en Los Reyes La Paz: "Que no se quede esto así"

En Los Reyes La Paz el asesinato de Fernandito un niño de 5 años ha conmocionado a la población que exige justicia y ha colocado un memorial en honor al menor después de que se reportara el hallazgo de su cuerpo en avanzado estado de descomposición. Sus vecinos lo mataron, se lo llevaron como garantía para cobrar una deuda de 1000 pesos que su madre había adquirido con ellos.

Este jueves 7 de agosto, las tres personas acusadas de perpetrar el crimen en el Estado de México fueron detenidas por el delito de homicidio y secuestro, se trata de Lilia N, Ana Lilia N y Carlos N, tres prestamistas que ingresaron al penal de Nezahualcóyotl hasta que se determine su situación jurídica

El caso ocurrió el pasado 28 de julio cuando las dos mujeres se dirigieron a la colonia Ejidal El Pino, donde se ubica la vecindad en donde residía la madre con el menor de edad a "cobrarle una deuda económica", según explica la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

#Resultados. Agentes de la #FiscalíaEdoméx, en conjunto con elementos de la @SEMAR_mx y de la Policía Municipal de #LaPaz, ingresaron a un penal estatal a tres integrantes de una familia identificados como Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, quienes son investigados por su… pic.twitter.com/GqPa4kaAj5 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 8, 2025

Tras la negativa de la madre quien también cuenta con una discapacidad intelectual, las mujeres tomaron al niño como garantía amenazándola que si no pagaba el dinero que debía, no lo entregarían. Al ser parte del vecindario, la madre intentó ver a su hijo, buscarlo pero los ahora probables responsables de secuestro y homicidio no se lo permitieron.

Madre de Fernandito pide justicia: "que no se quede esto así"

Fue el pasado 4 de agosto cuando se realizó la denuncia a las autoridades mexiquenses y confirmaron el hallazgo del cuerpo. Noemí, la madre de Fernandito rompió el silencio tras la detención de los implicados y pidió justicia por el menor de edad.

"Que no se quede esto así. Que caiga el peso de la ley a ellos. Quisiera que se haga justicia por mi niño, es lo único que yo quiero, que se haga justicia por el menor. Quiero justicia para él", sentenció Noemí tras ser entrevistada por medios de comunicación.

Familiares y vecinos dieron su versión de los hechos y mostraron su apoyo a Noemí. "Es una persona que no se sabe defender, jamás nos dijo nada, porque créame le hubiéramos ayudado", aseveró una de sus conocidas.

"El niño no se merece ese tipo de muerte (...) Ellos eran vecinos, ayudantes del tianguis y pasaban como si nada en la calle", describió una de las vecinas después de que colocaran el memorial a Fernandito.