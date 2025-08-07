Luz Elena González: con Plan Estratégico de Pemex, le devolvemos al pueblo la empresa de todas y todos los mexicanos

La titular de la Secretaría de Energía (SENER), Luz Elena González Escobar, habló en entrevista con Oscar Mario Beteta para Heraldo Radio sobre el Plan Estratégico de Petróleos Mexicanos (Pemex). Resaltó que es un plan a 10 años que busca dar un horizonte de mucho más tiempo, mediante metas puntuales.

Aseguró que este Plan es el resultado de un trabajo minucioso de muchos meses, entre la SENER y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), "conocemos cada número, cada proceso productivo de la empresa y con este plan resolvemos los problemas estructurales y financieros que tiene la empresa".

La secretaria de Energía apuntó que el rescate de Pemex empezó desde la administración del presidente López Obrador, ya que con la Reforma Energética implementada por el presidente Enrique Peña Nieto, "Pemex se convirtió en 10 años en la petrolera más endeudada del mundo (...) fue un desastre", dijo.

Con López Obrador la ruta era usar el petróleo que generamos para generar gasolina, diésel y turbosina; se construyeron plantas para disminuir la producción de combustóleo, actualmente se producen 300 mil barriles de combustóleo, se busca reducir esa producción y se utilice para generar mayor gasolina, diésel y turbosina", explicó la funcionaria.

Luz Elena González señaló en ese sentido que con el impulso de la Cuarta Transformación y de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pudo crear una reforma constitucional que permita integrar horizontalmente a la SENER y a Pemex para tener mayor eficiencia, y regresarle el carácter de público a esta empresa; "Con este plan le devolvemos al pueblo la empresa de todas y todos los mexicanos, les estamos devolviendo un recurso fundamental para el país", afirmó.

La secretaria apuntó que el rescate de Pemex empezó desde la administración del presidente López Obrador / FOTO: PEMEX

Resultados nos dan luz de que vamos en la ruta correcta: Luz Elena González

En entrevista para Heraldo Radio, la secretaria de Energía destacó que el programa de austeridad republicana ya está dando resultados y al cierre de este año tenemos programados 1.8 barriles diarios, "los ingresos se van a generar con este incremento de producción de refinados, y para el año 2035 llegar a una producción de 300 mil barriles diarios, esto nos dará productos de mayor valor para capitalizar la empresa".

Contó que se abrirán nuevas líneas de producción, se recuperará el 70% de petroquímica, la meta es ser autosuficientes y plantean un cierre del 2025 con una deuda de 78 mil millones de pesos y para el 2030, reducir la deuda en más del 25%, con ayuda de los vehículos financieros que se trabajan con Pemex y la Banca de Desarrollo.

Estamos reduciendo la deuda para capitalizar la empresa, llevar a cabo las inversiones, y crear la infraestructura que necesitamos para que Pemex tenga un balance operativo positivo (...) con la reforma se generó una nueva figura, que son los contratos mixtos, permiten asociarse con Pemex e incrementar la producción a través de inversiones privadas, con reglas mucho más claras y transparentes del manejo de las ganancias y los riesgos de los contratos", resaltó la funcionaria.

Finalmente, Luz Elena González recordó que son 21 proyectos aprobados por el Consejo Nacional, de los cuales 7 ya iniciaron la primera fase, "se presentaron 90 empresas, hubo un gran interés, y sigue el proceso para determinar la mejor opción de contratos mixtos para estos cambios (...) queremos que Pemex cuente con los recursos necesarios para que lleve su programa de producción y dependa cada vez menos de Hacienda, es posible que en 2027 logremos un balance operativo positivo".

"Es un plan cumplible, tiene metas, fundamento técnico, fundamento económico, y los resultados que ya se están presentando nos dan luz de que vamos en la ruta correcta", concluyó