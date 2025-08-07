Luisa María Alcalde llama a dirigentes de Morena a predicar con el ejemplo de la austeridad

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, pidió a todos los que ostentan los principales cargos en partido predicar con el ejemplo de la austeridad y la justa medianía, que dijo, "son principios fundamentales de la Cuarta Transformación".

“Aunque se tengan los recursos, no se trata de ponerse un abrigo de piel muy caro. Podemos tener los medios, pero debemos comportarnos como dirigentes de un movimiento que representa al pueblo”, afirmó.

Durante su visita al estado de Morelos, y en medio de cuestionamientos por los viajes al extranjero de algunos dirigentes, Alcalde defendió que los traslados fueron realizados con recursos propios y sin incurrir en actos de corrupción.

“Él viajó con sus recursos, no cometió ningún acto de corrupción ni un delito”, dijo en referencia a Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización del partido.

Sin embargo, reconoció que la percepción pública debe cuidarse, especialmente frente a las campañas de desprestigio impulsadas por la oposición. “Sí es importante, sobre todo por el ambiente que se genera, que nuestros dirigentes siempre refuercen la idea de que deben poner el ejemplo”, dijo.

Luisa María Alcalde pidió predicar con el ejemplo de la austeridad. Foto: Morena

Morena lanza Plan Municipalista para que gobiernos locales tengan sello propio

Morena presentó este jueves en Morelos el llamado Plan Municipalista, una estrategia que ha buscado implementar el partido para reforzar la identidad de los gobiernos municipales y asegurar "que se distinga con claridad qué es un gobierno de Morena a nivel local", de acuerdo a la dirigencia del partido.

Durante su intervención, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que esta iniciativa busca atender rezagos históricos en servicios básicos y acercar a los gobiernos municipales a la ciudadanía.

“Nos falta fortalecerlo a nivel municipal, que cuando cualquiera vaya y pise un municipio sepa que se trata de un gobierno de Morena, que no haya lugar a confusión”, expresó.

Alcalde señaló que desde el Consejo Nacional del partido se tomó la decisión de exigir a sus presidentas y presidentes municipales que asignen presupuesto público a las necesidades prioritarias de la población, como el agua, el drenaje, el alumbrado público, el bacheo y la recolección de basura.

“Este movimiento se creó para transformar, y es mucho el rezago que nos dejaron los gobiernos neoliberales, y más a nivel municipal”, dijo.

Agregó que se deben evitar obras innecesarias que no responden a las necesidades reales de la gente.

“Muchas veces nos pasa que algún presidente municipal considera que no es atractivo meterle dinero al drenaje porque no se ve, que mejor pensar en una estatua, en una fuente bailarina, y al rato se nos olvida lo que la gente está exigiendo”, advirtió.

Como parte del plan, también se impulsará que las autoridades municipales dediquen un día específico a la atención directa en plazas públicas.