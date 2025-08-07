“Lo apoyaba en todo”, filtran nuevos detalles de la relación entre Julio César Chávez Jr y Ovidio Guzmán

Julio César Chávez Jr nuevamente se encuentra posicionado en el centro de la conversación en plataformas digitales y esto se debe a que se dieron a conocer nuevos detalles de su relación con Ovidio Guzmán “El Ratón”, uno de los líderes de “Los Chapitos”, facción perteneciente al Cartel de Sinaloa, organización criminal con la que se vincula al boxeador, por lo que, como era de esperarse, la referida información originó una gran controversia en torno a su situación legal.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que Julio César Chávez Jr se encuentra detenido en Estados Unidos por haber permanecido en territorio norteamericano pese al vencimiento de su vida, además, fue catalogado como una amenaza a la seguridad pública debido a que fue señalado de ser un miembro activo del Cartel de Sinaloa, además, se informó que sería deportado y entregado a las autoridades mexicanas pues en territorio nacional enfrenta cargos por delincuencia organizada y tráfico de armas.

Cabe mencionar que, las autoridades de Estados Unidos señalaron que uno de los principales motivos por lo que vinculan a Chávez Jr con el Cartel de Sinaloa es por su matrimonio con Frida Muñoz, quien anteriormente estuvo casada con el fallecido Edgar Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo” Guzmán.

Julio César Chávez Jr ya lleva más de un mes detenido en EU. Foto: IG: jcchavezjr

Al respecto, Julio César Chávez ha salido a defender la inocencia de su hijo en distintas ocasiones y ha reconocido que, debido a su fama, tanto él como toda su familia conocen a todos los personajes buenos y malos de Sinaloa, sin embargo, esto no significa que realicen actividades ilícitas.

Por otra parte, tras ser vinculado con el Cartel de Sinaloa, en redes sociales se revivió un video en el que Julio César Chávez Jr asegura conocer bien a Ovidio Guzmán “El Ratón” y lo catalogó como una buena persona, además, resaltó que es tío de su hijastra, Frida Muñoz Guzmán Muñoz, por lo que su convivencia ha sido frecuente.

Ovidio Guzmán "El Ratón" ya enfrenta a las autoridades de EU por su actividad criminal en el narcotráfico. Foto: Cuartoscuro

Revelan nuevos datos de la relación entre Julio César Chávez Jr y Ovidio Guzmán “El Ratón”

En una reciente entrevista para el canal de YouTube llamado “El Boxglero”, Ignacio “Nacho” Beristaín habló de la época que en la que fue entrenador de Julio César Chávez Jr y señaló que en distintas ocasiones Ovidio Guzmán “El Ratón” fue a visitar a su pupilo en el gimnasio donde entrenaban, incluso, señaló que él mismo tuvo la oportunidad de charlar con el hijo del “Chapo” Guzmán, aunque aclaró que no se enteró de quién era hasta que se fue del lugar.

Durante la charla, Nacho Beristaín señaló que Ovidio Guzmán es una persona sumamente querida por “El Junior” pues sabe que su amistad inició desde que acudían a la escuela juntos, además, siempre que acudía a visitarlo a sus entrenamientos lo alentaban con porras, sin embargo, también enfatizó que nunca fue testigo de algún acto ilícito realizado por los referidos personajes.

“Los otros chavos me dijeron: ‘Ah, estás platicando con El Ratón, ¿qué te dijo de Julio?’ Primero les pregunté: ‘¿Quién es el Ratón?’ y me respondieron: ‘Es el que estaba platicando contigo.’ El Ratón es uno de los Chapitos. Él quiere mucho a Julio y lo apoyaban en todo, lo alentaban con porras y eso, pero nada más hasta ahí “, expresó Nacho Beristaín, quien también señaló que no cree que el hijo del “Señor Nocaut” esté involucrado en temas ilícitos.