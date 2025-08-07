Llave CDMX y Llave MX: ¿Cuáles son las diferencias y para qué sirven cada una?

El gobierno de la Ciudad de México cuenta con una herramienta tecnológica que permite a los ciudadanos realizar diversos trámites de manera digital y evitar procesos burocráticos, ya que no tienen que acudir personalmente a una oficina. Esto es posible gracias una plataforma conocida como Llave CDMX.

Por su parte, el Gobierno federal también cuenta con su propia plataforma llamada Llave MX, y cada una de ellas tiene objetivos distintos, los cuales se detallarán aquí, para que sean aprovechadas al máximo por los usuarios en el país.

Contar con ambas cuentas es muy sencillo y no tiene ningún costo, sólo deben lleva a cabo una serie de pasos en línea como ingresar distintos datos personales y subir algunos documentos en formato PDF o JPEG.

Tanto el gobierno CDMX como federal tienen sus cuentas llave. Foto: Gobierno de México

¿Qué es la Llave CDMX y para qué sirve?

La Llave CDMX es una herramienta tecnológica desarrollada por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) que le permite a los habitantes de la capital del país autenticar su identidad e interactuar con la Administración Pública y las alcaldías, para acceder y realizar diversos trámites y servicios o como el pago de multas o infracciones de tránsito.

La plataforma está abierta a cualquier persona y sólo se debe aceptar los “Términos y Condiciones de Uso”, que aparecen en el sitio web https://llave.cdmx.gob.mx/, en donde se debe diligenciar un formulario.

Para el registro también se requiere de un correo electrónico y contraseña, así podrán ingresar a las plataformas del Gobierno de la Ciudad de México y realizar trámites de manera totalmente digital.

¿Quieres consultar y pagar infracciones de tránsito? uD83DuDEA6uD83DuDE97

Realízalo en línea, desde donde estés ?

Solo necesitas tener a la mano: uD83DuDE97 El número de placa y tu cuenta LLAVE CDMX. uD83DuDD11#LaSAFContigo pic.twitter.com/kEJDWtpHmN — Secretaría de Administración y Finanzas Cd. de Méx (@Finanzas_CDMX) July 2, 2025

Así puedes obtener una cuenta Llave CDMX: PASO A PASO

Para crear una cuenta Llave CDMX, se debe realizar el siguiente procedimiento y cargar un serie de documentos que establece la Plataforma para autenticar la identidad del solicitante:

Entra al enlace https://llave.cdmx.gob.mx/ En la sección “Información Personal”, debes dar clic en el botón “Crear cuenta” Da clic en la casilla “No soy un Robot” Debes ingresar tu CURP Da clic en "Continuar" Ahora en la sección “Información de Domicilio” ingresa tu Código Postal Selecciona tu Colonia Da clic en el botón “Siguiente” Crea tu usuario ingresando un correo electrónico y confírmalo También debes proporcionar tu número de celular y confírmalo Da clic en "Siguiente" Ahora crea una contraseña y confírmala Elige la casilla “He leído y acepto el aviso de privacidad y los términos y condiciones” Elige nuevamente la casilla “No soy un Robot” Ahora da clic en “Finalizar”

Primero crea un usuario.

Foto: Gobierno CDMX

Cuando hayas terminado tu registro, se desplegará una pantalla que te señalará que tu cuenta fue creada, por lo que ahora deberás verificar tus medios de contacto, ingresando directamente en el correo electrónico que registraste en donde te habrá llegado un mensaje con el asunto “Verifica tu cuenta de correo electrónico”. En el caso de tu celular, te llegará un mensaje SMS del 51515 y sólo tienes que dar clic en el enlace electrónico para verificarlo.

¿Cómo crear una cuenta Llave Mx para la Beca Rita Cetina?

Es una plataforma del Gobierno federal, mediante la cual las y los ciudadanos también pueden realizar trámites o acceder a distintos servicios digitales federales. El registro también es gratuito y muy sencillo, sólo deben ingresar al sitio oficial. La creación de cuenta sólo requiere realizar los siguientes pasos:

Ingresa al sitio www.llavemx.gob.mx Da clic en "Crear cuenta" Ingresa los 18 elementos de tu CURP Da clic en "No soy un robot" Selecciona la opción "Continuar" Escribe tu Código Postal y selecciona tu colonia Da clic en "Siguiente" También deberás llenar tus datos de contacto, es decir, tu teléfono celular o correo electrónico Da clic en "Siguiente" Crea una contraseña segura Selecciona la casilla del Aviso de Privacidad Llena el Captcha y da clic en "Finalizar"

¿Es necesario crear la cuenta Llave MX para registrarme a la Beca “Rita Cetina”?

Sí, es obligatorio, ya que mediante esa cuenta podrás solicitar el apoyo económico una vez que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez abra el periodo de registro; también es el medio para que los beneficiarios cuenten con una identidad digital con la que podrán realizar diversos trámites y servicios desde casa.