Licencia de conducir CDMX: ¿con cuántos puntos de penalización pueden cancelarla y dejarte sin manejar 3 años?

Sin importar que se trate de una licencia de conducir permanente, los conductores de la Ciudad de México pueden ser sometidos a la cancelación de este documento. Pasar por este proceso significa que los usuarios no podrán manejar ningún vehículo automotor y, en su caso, deberán ser sancionados por ello.

Conducir en la capital sin el documento que avala que se tienen las habilidades necesarias para poder pilotar un automóvil o motocicleta conlleva una sanción económica de entre 10, 15 y 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. La cifra es igual a alguna de las siguientes tres cantidades:

1,131 pesos.

1,697 pesos.

2,262 pesos.

Los operadores que sean sorprendidos en flagrancia sin llevar consigo la licencia de conducir, ya sea física o digital, podrán ser sometidos a la presentación ante el Juzgado Cívico, donde se determinará la cantidad que deben liquidar como multa. Pese a esto, este asunto no generará un antecedente penal, debido a que este hechos solamente se considera una falta cívica.

No obstante, en caso de que el operador sea visto usando la unidad, sin este documento y además se determine que no lo lleva porque fue cancelado, será multado conforme a la norma con una pena de 180 veces la Unidad de Medida y Actualización; es decir, con una pena económica de 20,365 pesos. Además de esto, la unidad puede ser llevada al depósito vehicular (corralón).

El gobierno de la CDMX tiene procesos específicos relacionados al uso de este tipo de documentos. FOTO: Archivo.

¿Cuándo pueden cancelar tu licencia de conducir en la Ciudad de México?

En la Ciudad de México se tiene un sistema de penalizaciones por puntos. Cada vez que un conductor de vehículo automotor incumple con alguno de los artículos redactados en la norma local, se lo coloca un número determinado de marcas, dependiendo de la gravedad del hecho.

La máxima cantidad de puntos que se pueden perder son 12. Una vez que se supera ese límite, las autoridades pueden cancelar la licencia de la persona, por lo que esta deja de ser válida durante tres años, de acuerdo con el Artículo 66 del Reglamento local.

Una vez pasado este tiempo, el ciudadano podrá volver a tramitar este documento. En el sistema quedará destacado que se ha cometido el número máximo de faltas, por lo que se rechazará cualquier solicitud, aunque se haga el pago correspondiente a la licencia.

Si es el caso, el dinero terminará perdido, debido a que el sistema de la Secretaría de Finanzas suele invalidar los recibos que se emiten una vez al año, justo el 31 de diciembre. Los conductores están obligados a respetar el Reglamento de Tránsito. FOTO: Archivo.

¿Cómo anular los puntos que se tienen sobre la licencia?

A fin de que los operadores puedan conservar sus beneficios pese a la acumulación de multas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana está obligada a anular los puntos que se hayan ligado a una licencia justo cuando se paga la boleta de infracción.

Esto tiene sustento en el Artículo 66, el cual también destaca que cuando pasa un año los puntos de penalización tienen una vigencia de un año.

Para los autos de la Ciudad de México es imposible llevar a cabo trámites como la tenencia sin pagar sus multas, por lo que la sanción económica no puede ser anulada.

La normativa de tránsito de la Ciudad de México establece un riguroso sistema de consecuencias para los conductores que infringen la ley, incluso para aquellos con una licencia permanente. El respeto constante al reglamento es indispensable para que los automovilistas conserven su derecho a conducir y eviten las penalizaciones que buscan garantizar la seguridad vial en la capital.