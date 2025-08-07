"Le aventaban la comida al piso", testigos relatan sufrimiento de Fernandito, niño que fue asesinado por 1000 pesos

Martha Guerrero Sánchez, presidenta municipal de Los Reyes-La Paz, confirmó que un niño identificado como Fernando, de 5 años, fue encontrado muerto en una vecindad ubicada en la calle Carmen Serdán, de la colonia Ejidal, El Pino de esa demarcación. Marcelina, madre de la víctima, relató a las autoridades que el menor fue retenido, a modo de "prenda" por una deuda que ella mantenía por 1000 pesos.

Debido a que la mujer no podía pagar el adeudo, al menos tres personas se llevaron al pequeño para obligar a la madre a que les pagara. Dichos sujetos, un hombre y dos mujeres ya fueron detenidos por la Policía Municipal de Los Reyes La Paz, mientras que las autoridades lamentaron el hecho.

Las tres personas que secuestraron a Fernando lo maltrataban y le pegaban. Karen, una vecina del lugar en donde se encontró el cuerpo del niño en un costal, narró que llegaron a escuchar golpes y llanto, por lo que llamaron a los uniformados. "Aquí lo maltrataban mucho las personas que lo tenían. Le pegaban, lo trataban como un perro, porque lo tenían amarrado, le aventaban la comida al piso y lo obligaban a comerla así", dijo la persona que fue testigo.

La misma mujer señaló que llegaron a increpar a los secuestradores del menor, quienes les respondían que Fernando "era suyo", sin embargo, los vecinos dieron parte a la policía, quienes finalmente atendieron el llamado. Por su parte, la madre de la víctima acudió en tres ocasiones al inmueble ubicado en la calle Carmen Serdán para que le regresaran a su hijo.

Las personas que le quitaron al menor le dijeron que se lo regresarían cuando pagara, pero como Marcelina no contaba con los 1000 pesos para dárselos, los secuestradores lo mantuvieron cautivo, sufriendo, desde el 28 de julio. Fue el 4 de agosto pasado cuando el cuerpo del niño fue encontrado en un costal, en estado de descomposición.

Este 7 de julio las tres personas detenidas fueron ingresadas al penal de Neza por la muerte del niño Fernando.

Autoridades municipales de La Paz le darán seguimiento al caso

En un breve comunicado difundido a través de las redes sociales del Gobierno Municipal de La Paz se informó que se mantendrán al pendiente del desarrollo de las investigaciones en torno al caso de “Fernandito” de acuerdo a su competencia, además, señalaron que le brindarán atención jurídica y social a la familia del menor.