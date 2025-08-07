Lanzan alerta amarilla por lluvias en siete alcaldías HOY 7 de agosto

La temporada de lluvias no da descanso y siete alcaldías de la Ciudad de México presentarán intensas lluvias durante las próximas horas, lo que podrá ocasionar caída de ramas, postes y árboles.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señaló que siete de las 16 alcaldías con las que cuenta la capital del país podrían presentar fuertes precipitaciones, por lo que activó la alerta amarilla.

Las alcaldías que presentan mayor riesgo de inundaciones, encharcamientos y caída de objetos son Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa, Coyoacán, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac. En estas demarcaciones ya se reporta caída de granizo y fuertes tormentas.

La dependencia sugiere a la población evitar cruzar calles y avenidas que presenten corrientes de agua para minimizar el riesgo de importantes lesiones por el arrastre de objetos o la posibilidad de encontrarse con una coladera abierta.

Se esperan lluvias moderadas en cuatro alcaldías

La tarde y noche de este 7 de agosto serán lluviosas para toda la capital del país. Aunque en menor grado, también se esperan lluvias moderadas en las alcaldías Gustavo A. Madero, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

La dependencia del gobierno capitalino señaló que el temporal lluvioso será constante durante las próximas horas, por lo que llamó a los capitalinos a extremar precauciones y anticipar el retorno a casa, porque los sistemas de transporte podrían verse afectados.