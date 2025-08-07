Lanza San Pedro programa para mujeres que han enfrentado situaciones de violencia familiar

El municipio de San Pedro Garza García puso en marcha el programa Fuertes y Seguras, una iniciativa dirigida a mujeres que han atravesado situaciones de violencia familiar, con el objetivo de acompañarlas en su proceso de recuperación y fortalecer su autonomía personal y económica.

El programa, desarrollado por la Dirección de Prevención Social de la Violencia de la Secretaría de Seguridad Pública, ofrece acompañamiento psicoemocional y capacitación en habilidades que les permitan incorporarse al mercado laboral o emprender un proyecto propio.

Está concebido como un espacio seguro y solidario, donde las participantes pueden reconstruir su proyecto de vida con apoyo profesional y una red de respaldo humano.

Buscan mejorar la manera en la que las mujeres tienen acceso a la seguridad. FOTO: gobierno de San Pedro Garza García

Becan a 50 mujeres en San Pedro Garza García

En su primera etapa, 50 mujeres fueron becadas para integrarse al programa. La proyección es continuar con nuevas generaciones en el corto plazo, ampliando gradualmente el alcance de esta estrategia.

Fuertes y Seguras es el resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública, la asociación civil Telar y el colectivo Madrinas de San Pedro, con el respaldo de actores sociales comprometidos con el bienestar de las mujeres.

Las autoridades locales buscan mejorar la forma de brindar seguridad a las mujeres. FOTO: gobierno de San Pedro Garza García

Con este programa, el municipio de San Pedro Garza García reafirma su compromiso con la prevención de la violencia de género y la construcción de entornos seguros y de desarrollo para todas las mujeres.