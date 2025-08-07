La Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum | EN VIVO hoy jueves 7 de agosto

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presenta este jueves 7 de agosto la Mañanera del Pueblo desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional, donde toca lo más importante de la agenda nacional. Este día presenta la sección “Mujeres en la Historia”.

Claudia Sheinbaum informó que tocarán el tema del Plan México y las inversiones de empresas que hacen en el país. La acompaña el secretario de Economía, Marcelo Ebrard así como el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Marcelo Ebrard Casaubón informó que habrá una inversión de 12,000,000,000 de pesos al sector farmacéutico. Habrá una inversión de Polos del Bienstar en Michoacán.