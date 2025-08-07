"La balanza no debe inclinarse solo a lo bélico": mano a mano con Gallo Armado, los corridos que le cantan a la defensa del territorio

Hoy en día la música evoluciona, se transforma y en el caso de los corridos descubrimos que existe una lucha por la narrativa, la cual se encuentra plasmada en lo mainstream o lo que está en tendencia, un sistema que pareciera acapara e insiste únicamente en glorificar a personajes del crimen organizado y resaltar lujos extravagantes mediante videos musciales donde aparecen exponentes como Peso Pluma o Natanael Cano. Si, es verdad, también sería caer en una falacia reducir al género de los corridos solamente en temáticas del narcotráfico cuando existen canciones que le cantan a los héroes o al amor romántico, pero ¿qué más?, ¿se puede hacer más con el regional mexicano?

Una de las voces de la escena emergente que se ha atrevido a ir contracorriente y demostrar que desde cualquier trinchera se puede hacer protesta es Fernando Ríos, artista, actor y cantautor mexicano que con su proyecto "Gallo Armado" busca visibilizar a través del corrido las vivencias de la gente de a pie, sus dolores, sus preocupaciones, pero también la lucha civil organizada y la defensa del territorio.

Hablamos con él sobre su vida, sus influencias musicales como Los Cadetes de Linares o Miguel y Miguel, además de sincerarse y explicar cómo es la vida de un artista independiente que a finales de mes sacará su primer disco titulado "La Ciudad es Nuestra", un material fondeado por sus propios familiares, amigos y seguidores. El mensaje es potente: los corridos de "Gallo Armado" han conectado con sectores que precisamente han sido dañados por el crimen organizado o el sistema económico, tales como colectivos de madres buscadoras o la Alianza de Usuarios, una organización que lucha en contra del aumento al transporte público.

Fernando Ríos ofrece una opción alternativa de historias mediante los corridos

Heraldo de México: ¿Quién es Gallo Armado?

Gallo Armado: Soy Fernando Ríos, tengo 28 años y soy de Monterrey, Nuevo León. Gallo Armado es mi proyecto musical que nació en 2024, soy cantautor de corridos que hablan de lucha, resistencia y de echar desmadre con tus amigos. Las letras de mis canciones se enfocan principalmente al deseo de los jóvenes por querer vivir en paz, sin ser criminalizados o acosados por la autoridad. Yo veo al corrido como ese ritual colectivo que te hace reunirte con la familia o con tus amigos para charlar sobre tus sueños, proyectos, fracasos y dolores.

Heraldo de México: ¿Podrías considerar a tu música como un nuevo subgénero dentro de los corridos?

Gallo Armado: Hace poco me llamaron "purista del género de los corridos" y creo que no va por ahí. Lo que si es cierto es que yo vengo de una tradición familiar que creció con los corridos norteños o norestenses de Los Cadetes de Linares y Los Alegres de Terán. También no te mentiré, me he visto influenciado por lo tumbado como Natanael Cano o Fuerza Regida, soy una combinación de ambas épocas. Yo considero que mi música no es algo ajeno a los corridos, soy parte de la tradición y me toca actualizarla con lo que a los jóvenes nos gusta. Tal vez en los corridos tradicionales se tiene una métrica de octasílabos y no se repite ningún verso, además de contar una historia. Yo en mis canciones como "Buenos Muchachos" o "El Antialcohol" no sigo la base clásica pero te cuento una historia, narro lo que actualmente vive Nuevo León.

A finales de mes "Gallo Armado" sacará un disco titulado "La Ciudad es Nuestra"

Heraldo de México: ¿Por qué enfocarte a las historias de lucha y organización civil para volverlas corridos?

Gallo Armado: La línea entre autoridad y crimen organizado se borró, tal parece que son lo mismo. Actualmente considero que hablar del narco ya no es tan transgresor como antes que los corridos revolucionarios señalaban a los bandidos como fuera de la ley. En verdad no tengo bronca con los corridos bélicos o tumbados que toman de inspiración al crimen organizado o que te dicen que las marcas caras lo son todo. Lo que pienso es que la balanza no se tiene que ir para un solo lado, a mi me inspiran las madres que buscan a sus hijos desaparecidos o los colectivos que luchan contra el aumento al tranporte público, historias que para mi también deben contarse en los corridos y que mejor si conectas de esa forma.

Heraldo de México: ¿Cómo surgió "El Corrido del Aire", una canción que defiende el Río Santa Catarina?

Gallo Armado: La canción nació por la frustración de ya no poder ver el Cerro de la Silla por los niveles de contaminación provocados por las industrias. Si te bajonea el poder escuchar los pajarillos pero no verlos. Y también en ese entonces nos enteremos de la construcción de un viaducto en el Río Santa Catarina, por lo que con mis compas decidimos grabar la canción casi como ilegalmente dentro del río, porque irónicamente tenías que pedir permiso a particulares para poder acceder a un sitio que debería de ser público. Entonces en este estira y afloja nos llegó la noticia que suspendieron el megaproyecto y les digo a mis amigos que para celebrar hicieramos la canción dentro del río, dedicada a todas esas personas que lucharon para que no se privatizara.

Heraldo de México: ¿Qué opinas de la postura gubernamental sobre los corridos tumbados?

Gallo Armado: Es peligroso que el Estado quiera censurar o prohibir los corridos, ya que únicamente colabora a la criminalización de la juventud. Siento que es una medida bastante conservadora y una forma de lavarse las manos para echarle la culpa de todos los problemas a la música y construir una respuesta rápida al por qué los jóvenes se meten al narco. Yo te podría nombrar dos fenómenos que influyen realmente a que las juventudes se metan al narco, como el hacerse 3 horas en el transporte a su casa por la deficiencia de las instalaciones o el desplazamiento de comunidades locales a las orillas de la entidad por el encarecimiento de la vivienda, lo que provoca que tu estilo de vida cambie y tengas que buscar una nueva forma de sobrevivir. El corrido solamente forma parte del paisaje, siempre ha estado ahí, y podemos con ese vehículo cantar otras realidades, otras perspectivas.

Heraldo de México: ¿Consideras que los artistas deben hacerse responsables de los mensajes que transmiten con su música?

Gallo Armado: Siento que esta visión de que el artista debe de educar a la ciudadanía es bastante paternalista y creo que no va por ahí. Considero que la música debe ser liberadora y al darnos libertad los escuchas generan un criterio propio. Porque a veces pienso que el Estado observa a la gente como sujetos que no están educados o no razonan lo que consumen, por lo que le echan la culpa al artista de los problemas estructurales que atraviesan a ciertos sectores sociales. La tarea del artista es hacer música y si esa música genera inspiración y liberación en la población ya estás del otro lado. Cada uno es dueño de sus acciones, y hasta cierto punto, es preocupante que un ente piense por ti y decida que consumas y que no, incluso hasta perdemos libertad dejando que otros decidan por nosotros.

