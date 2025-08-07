La 16ª Feria Nacional del Libro Jurídico tendrá descuentos de hasta 50%: Raciel Garrido

Raciel Garrido Maldonado, Director General de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX hizo una cordial invitación al público en general para asistir a la 16ª Feria Nacional del Libro Jurídico que se llevará a cabo del 11 al 22 de agosto en la sede del PJCDMX de Niños Héroes 132.

Señaló que durante el evento el tribunal tendrá su stand y habrá conferencias magistrales, conversatorios, presentaciones de libros de especialistas, actividades de carácter musical, además de que los expositores ofrecerán descuentos desde el 20 hasta el 50 por ciento en múltiples títulos.

"Los esperamos con mucho gusto para enseñarles prácticamente toda la producción editorial que tenemos y que tienen también las demás editoriales, las más importantes del país y de la ciudad de México", comentó Raciel Garrido.

La 16ª Feria Nacional del Libro Jurídico que se llevará a cabo del 11 al 22 de agosto

Foto: El Heraldo de México

En entrevista con Héctor Jiménez Landín para "Horizonte H" de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, destacó la presentación del libro de temas selectos de imparcialidad de justicia con perspectiva de género coordinado por el magistrado Rafael Guerra Álvarez, así como del título "Mujeres triquis, trabajo y migración forzada" de la doctora Annaliesse Hurtado.

Explicó que además de libros en materia de derecho, durante la 16ª Feria Nacional del Libro Jurídico también se ofrecerán obras de otras corrientes como tecnología, historia, filosofía, entre otros temas de interés para niños y adolescentes, exhortando a las familias a aprovechar estas vacaciones para asistir al evento que contará con todos los protocolos de protección civil para garantizar la seguridad y el libre desplazamiento de los presentes.