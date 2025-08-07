Jueza Martha Patricia Rodriguez determina libertad absolutoria a Sofía del Carmen, lideresa del Cártel del Noroeste

La autoridad judicial otorgó libertad por sentencia absolutoria a la persona privada de la libertada Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, ”La Mojón”, lideresa del Cártel del Noroeste.

Signado por Pedro Javier Venegas Grimaldo, jefe de la Unidad de Seguimiento de Causa de la Sala de Audiencias en Ciudad Victoria, Tamaulipas, notificó de la resolución por lo que hace a los delitos de asociación delictuosa, delitos cometidos contra servidores públicos y homicidio calificado con base a la causa penal: CP0004/2018, la Jueza Martha Patricia Rodríguez Salinas ordenó su liberación.

Foto: Especial

Sofía del Carmen Monsiváis Treviño es sobrina de los hermanos Miguel Treviño Morales, “Z-40” y Óscar Omar Treviño Morales “Z-42”, líderes y fundadores del cártel de Los Zetas, identificada también como responsable de la agresión contra personal de custodia del CEFERESO 16, el 10 de mayo de 2019, perdiendo la vida 05 custodios.