Inversión de 12 mil 250 mdp como parte del Plan México permitirá desarrollo del comercio exterior: Enrique Martínez

Enrique Martínez, Director General del Instituto Farmacéutico (INEFAM), destacó que la inversión de 12 mil 250 mdp que informó la presidenta Claudia Sheinbaum por parte de cinco empresas farmacéuticas como parte del Plan México traerá consigo un mejor desarrollo con el comercio exterior en el área de medicamentos.

"Nos parece que puede venir un un periodo muy interesante de desarrollo hacia el comercio exterior y particularmente con nuestra región norteamericana", dijo Enrique Martínez.

En entrevista con Darío Celis para "Tiempo de Negocios" de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, explicó que según el acuerdo de lineamientos para la compra consolidada 2027-2028, la inyección de capital de dichas empresas también ayudará a cumplir con las necesidades de los pacientes en México.

Foto: El Heraldo de México

Señaló que de acuerdo con un análisis de la Cofepris, actualmente México cuenta con poco más de 300 plantas farmacéuticas funcionales que se dedican a la producción de medicamentos sólidos, orales, e inyectables, mismas que mantienen esfuerzos para mejorar el nivel de exportaciones, así como para cubrir la demanda que requiere el país.

Destacó que si bien se trata de un sector que se ha reforzado de 2019 al cierre de 2024, la inversión hacía el Plan México servirá para ampliar las capacidades de las plantas, así como para realizar un mayor número de investigaciones en el área farmacéutica, señalando a El bajío como una buena zona para relocalizar a la industria productora de medicinas.