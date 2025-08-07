IMÁGENES FUERTES: sujeto con discapacidad maltrata a perritos dentro de su vivienda en Metepec

A través de un reporte ciudadano, vecinos del fraccionamiento Infonavit San Gabriel, en Metepec, Estado de México, denuncian un caso de maltrato animal dentro de una vivienda ubicada en la calle Fuente de Júpiter #217, donde vive un hombre con discapacidad. Según relatan, durante las noches es frecuente escuchar los chillidos y lamentos de los perritos que habitan dicho domicilio, lo que ha generado preocupación y alarma entre los residentes.

“SOMOS VECINOS de la Calle Fuente de Jupiter #217 en Infonavit a san Gabriel en #Metepec @Edomex queremos denunciar maltrato animal por parte de ese loco que por la noche se escucha chillidos de perros no sabemos qué les esté haciendo, pedimos de favor que por medio de su página nos ayuden las autoridades ya que estos animalitos corren peligro”, señala el mensaje enviado por los denunciantes, el cual fue publicado en la red social X, a través de la cuenta QUÉ POCA MADRE.

La denuncia que va dirigida a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México y a la gobernadora Delfina Gómez, está acompañado de un video con duración de casi dos minutos, en el cual se observa a un hombre sin ambas piernas que toma con violencia a un cachorrito que está en el patio de su domicilio.

Al menos una docena de perritos, en su mayoría cachorros viven al interior de domicilio, ubicado en calle Fuente de Júpiter #217. Créditos: @QuePocaMadre_Mx

Vecinos temen por la integridad de los perritos que viven con el hombre

En la grabación se escucha al sujeto decir de manera muy agresiva que va a entrar a matar a los animalitos que están en su cuarto por estar ladrando. La persona que graba muestra que al interior del hogar hay al menos una docena de perros, en su mayoría cachorritos.

Como se puede ver en las imágenes tanto el hombre como los animalitos viven en condiciones muy deplorables como lo son: un lugar sucio y muy poco espacio por ello piden el apoyo de las autoridades para atender la situación.

Los vecinos afirman que temen por la integridad de los animales y aseguran que esta situación que se ha presentado de manera constante en las últimas semanas. Además, mencionan que ya han intentado reportarlo, pero no han visto acciones concretas que resguarden a los animales ni que investiguen al presunto responsable, a quien describen como una persona “agresiva y peligrosa”.

Hay que recordar que el maltrato animal es un delito en el Estado de México que se castiga con multas y sanciones penales. Los artículos 48 y 235 bis del Código Penal del Estado de México hablan de una pena de seis meses a tres años de prisión a quien cause la muerte no inmediata, utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga.