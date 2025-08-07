Hoy no circula en Toluca: ¿cuándo comenzarán a aplicarse las multas por infringirlo?

Desde hace algunas semanas, en la ciudad de Toluca y su zona conurbada comenzó la aplicación del programa Hoy no circula, el cual tiene como objetivo abatir la contaminación ambiental generada por vehículos automotores.

La norma fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado de México el pasado 30 de julio y entró en vigor a partir del 1 de julio. Sin embargo, hasta el momento las autoridades locales no están facultadas para imponer infracciones por su incumplimiento.

De acuerdo con un mensaje publicado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México, hasta el momento el programa Hoy no circula en el Valle de Toluca y el municipio de Santiago Tianguistenco es solo informativo, por lo que no pueden infraccionar.

Las autoridades señalaron que será a partir del 1 de enero de 2026 cuando comenzarán a realizarse sanciones monetarias y de otro tipo por incumplir las normas que regulan a este programa, que se lleva a cabo desde hace años en la Ciudad de México y otros 18 municipios de la entidad mexiquense.

Dan seis meses para regularizar vehículos

Si habitas o transitas por las inmediaciones de la capital del Estado de México además de revisar qué día descansa tu auto conociendo la terminación de tus placas, también deberás realizar la verificación vehicular en un sitio autorizado.

Precisamente para que tengas tiempo para poner en orden tu vehículo, las autoridades mexiquenses han dado seis meses a partir del inicio de la aplicación del programa para cumplir con esta obligación.