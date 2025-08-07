Guardia Nacional despliega operativo de seguridad casa por casa en Acapulco

Ante la inseguridad que prevalece en el puerto de Acapulco, las autoridades federales han aumentado la presencia en las colonias, ahora, casa por casa, a fin de inhibir los delitos de alto impacto que afectan a las familias de este destino turístico.

Se trata de una de las estrategias preventivas más ambiciosas de la República, que integran las acciones impulsadas dentro del Plan Nacional de Seguridad 2024-2030. Con ella, elementos del Mando Especial de la Guardia Nacional en Acapulco (MEGNA), realizan proximidad social, por primera vez, con visitas personalizadas a los hogares de las más de 250 demarcaciones y poblados del municipio costero.

“El Plan la Guardia Nacional contigo, es una estrategia de gestión policial, con el fin de combatir la delincuencia; buscamos identificar y resolver. Durante los recorridos casa por casa el personal dialoga directamente con la población civil”, dijo en entrevista con El Heraldo de México, el Teniente Guardia Nacional, Erick Yahir Aragón Salas.

Los agentes del MEGNA dan información a transeúntes, así como a comerciantes en locales de este municipio, promoviendo la denuncia ciudadana a través del número 088. El objetivo es atender las zonas prioritarias, y generar confianza en la población. Además de reforzar el trabajo coordinado de prevención y vigilancia, acercando los servicios de seguridad de manera directa a las familias.



FOTO: Karla Benítez

Colonias beneficiadas por aumento de despliegue militar

Para los pobladores de colonias como Emiliano Zapata, Ciudad Renacimiento, Las Cruces, El Coloso y La Cima, que integran algunos de los 16 polígonos con mayores índices delictivos en el puerto, la presencia de la Guardia Nacional en los hogares, genera confianza.

“Pues lo vemos bien, porque nos hacen sentir un poco más seguros. Yo creo que con su presencia si va estar bien la colonia”, indicó Sandra Luz García, vecina de Ciudad Renacimiento.

En la zona suburbana, inclusive, algunos comerciantes, perciben que los delitos como extorsión, robo y asaltos, van a la baja, desde la implementación de los recorridos a pie del personal militar.



FOTO: Karl Benítez

“Por el momento si ha bajado desde que se les ve a ellos aquí. Está tranquilo, ya no han asaltado el mercado, y si, nos sentimos un poco más seguros”, contó Teodoro de Jesús González, quien junto a su esposa se dedican a la venta de pollo.

Adicionalmente, los elementos de la Guardia Nacional mantienen los patrullamientos de vigilancia. Este jueves, las visitas a ciudadanos también llegaron a otras colonias, como: Luis Donaldo Colosio, Granjas, Mozimba, Hogar Moderno, Morelos y Pie de la Cuesta, en la zona poniente.

