Gobierno de Jalisco entrega 56 patrullas a municipios del interior para reforzar seguridad

Con el propósito de fortalecer la seguridad pública en los municipios del interior de Jalisco, el gobernador Pablo Lemus realizó la entrega de patrullas, en total fueron se 56 unidades que distribuyeron a 28 municipios de las regiones Valles, Norte y Centro del estado, las autoridades destacaron que esta acción forma parte de una estrategia estatal que contempla la entrega total de 259 patrullas a 119 municipios, como apoyo a aquellas localidades con menos recursos para adquirir equipo policial.

Cabe destacar que esta es la tercera entrega de unidades que realiza el gobierno estatal; las anteriores ocurrieron en Acatlán de Juárez, donde se otorgaron 66 patrullas a 34 municipios del Sur, Sureste y Lagunas; y en municipios de la Sierra de Amula, Sierra Costa Occidental y Costa Sur, con 56 unidades más.

El gobernador se mostró comprometido con seguir brindando seguridad en toda la entidad. Foto: Gobierno de Jalisco

Entre los municipios beneficiados de la región Centro se encuentran Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, San Cristóbal de la Barranca y Cuquío, en la región Valles, los municipios como Ameca, Etzatlán, Magdalena, Tala y Tequila fueron incluidos, en el norte, se beneficiaron localidades como Colotlán, Mezquitic, Totatiche, y Santa María de los Ángeles.

Patrullas se entregaron con base a necesidades poblacionales

El gobernador aclaró que la asignación de las patrullas se realizó con base en criterios estrictamente poblacionales, dejando de lado cualquier tipo de favoritismo político o personal. “Se hizo un reparto per cápita de acuerdo al número de habitantes en cada municipio”, explicó Lemus.

La intención es que la ciudadanía se sienta más segura para realizar sus actividades cotidianas. Foto: Gobierno de Jalisco

Durante el evento, el alcalde de Tala, Juan Gerardo Ruiz Delgado, reconoció el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno para fortalecer la seguridad en la región y aseguró que las nuevas patrullas mejorarán el patrullaje y la respuesta ante emergencias. Por su parte, la secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Perla Lorena López Guízar, destacó que muchos municipios enfrentan una gran carencia de vehículos y equipamiento policial, por lo que esta entrega representa un avance importante para garantizar mayor seguridad y presencia policial en zonas vulnerables del estado.

¿Qué es la estrategia de seguridad en Jalisco?

La estrategia de seguridad en Jalisco se enfoca en tres ejes principales para fortalecer la paz y el orden en el estado. En primer lugar, se busca mejorar las capacidades de las corporaciones policiales mediante su profesionalización, certificación y constante formación, con el objetivo de garantizar un servicio eficiente, cercano a la ciudadanía y respetuoso de los derechos humanos.

En segundo lugar, se impulsa el uso de tecnologías modernas para la vigilancia y el análisis de información, con herramientas como el sistema C5 Escudo Urbano, se recopilan datos que permiten planificar operativos más precisos, mejorar la reacción ante emergencias y fomentar la colaboración entre los cuerpos de seguridad y la población. El tercer eje tiene un enfoque preventivo y comunitario. Se prioriza la participación de los municipios, especialmente a través de programas sociales y actividades que fomentan la cohesión social, también se fortalece la coordinación entre autoridades estatales y locales mediante reuniones regionales y metropolitanas del Consejo Estatal de Seguridad.

Este enfoque integral busca no solo reducir el crimen, sino también generar confianza en las instituciones, brindar atención oportuna y mejorar la calidad de vida en todo el territorio jalisciense.