Fuerte accidente en Calzada Ignacio Zaragoza: motociclista derrapa y muere tras impactarse contra un árbol

La tarde de este jueves 7 de agosto se registró un aparatoso accidente sobre la Calzada Iganacio Zaragoza, al oriente de la Ciudad de México, donde un motociclista perdió la vida luego de derrapar y estrellarse contra un árbol a la altura de la colonia Santa Martha Acatitla.

El fuerte choque ocurrió en carriles centrales de la Zaragoza, Iztapalapa, metros adelante de lo conocido como República Federal, hasta donde arribaron paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) los cuales acordonaron el área del choque.

A la zona han arribado peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) los cuales han realizado el levantamiento del cuerpo para trasladarlo hacia el Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar el reconocimiento del cuerpo y entrega a familiares.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo motorizado provenía del Estado de México con las placas 63BRY8. La circulación en el área no se vio afectada por el accidente, por lo que se exhorta a los conductores a respetar las señales y medir su velocidad.