Fin de semana de calor extremo para Mexicali; el termómetro no bajará de los 40 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó temperaturas extremas para la ciudad de Mexicali, Baja California. De acuerdo con el pronóstico del tiempo por municipios, este viernes 8 de agosto el termómetro llegará a los 44 grados centígrados, mientras que el sábado 9 y el domingo 10 de agosto la temperatura máxima será de 43 grados en la capital de la entidad.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, durante el fin de semana continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del Golfo de México y la Península de Yucatán. Además de que se mantendrá la ola de calor en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca.

Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Toma precauciones al consumir alimentos

El gobierno de Baja California hizo un llamado a la población para reforzar las medidas de higiene, con el fin de prevenir enfermedades gastrointestinales al preparar y consumir alimentos. A través de la Jurisdicción de Servicios de Salud Mexicali (JSSM), la dependencia emitió estas recomendaciones para que los consumidores eviten daños a su salud asociados a estas condiciones climatológicas:

Lavarse las manos antes, durante y después de manipular alimentos, también después de ir el baño.

antes, durante y después de manipular alimentos, también después de ir el baño. Conservar los alimentos a temperaturas seguras

a temperaturas seguras Separar alimentos crudos y cocidos para evitar la contaminación cruzada

crudos y cocidos para evitar la Cocinar completamente carnes, aves y huevos .

y . Desinfectar frutas y verduras con agua tratada.

y con agua tratada. Sanitizar superficies.

Mantener alejados a insectos y mascotas del entorno de cocina.

y del entorno de cocina. No consumir mariscos, lácteos o salsas que estén expuestos al sol o sin refrigerar.

En caso de malestar, acude al médico

Las enfermedades transmitidas por alimentos se manifiestan como infecciones o intoxicaciones ocasionadas por bacterias, virus, parásitos o compuestos químicos. Algunas de las bacterias más comunes asociadas con alimentos en mal estado son Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli enterohemorrágica, Listeria y Vibrio cholerae.

Si tú o alguien de tu familia presentan síntomas como vómito, diarrea persistente, fiebre o debilidad, se debe acudir a la unidad de salud más cercana, o de ser necesario, al servicio de urgencias del Hospital General, disponible las 24 horas.