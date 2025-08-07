Evelyn Parra entrega apoyos sociales a la población de Venustiano Carranza

La Alcaldía Venustiano Carranza ha implementado programas de apoyo social dirigidos a mujeres emprendedoras, incluyendo apoyos económicos y acceso a financiamiento para impulsar sus negocios.

Esta semana la alcaldesa Evelyn Parra entregó apoyos económicos a mujeres emprendedoras y otorgó microcréditos a mujeres emprendedoras, con tasas de interés bajas y plazos flexibles de pago.

Además, se pusieron en marcha programas de capacitación para mujeres emprendedoras para mejorar sus oportunidades en el campo laboral.

El objetivo es fortalecer la cultura del emprendimiento y facilitar el acceso a financiamiento para mujeres emprendedoras, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico de la alcaldía.

Formadores del hogar

La alcaldía Venustiano Carranza también ofrece apoyo a las mujeres que eligen quedarse en casa con el programa "Formadores del Hogar".

El programa busca fomentar la autonomía económica de las mujeres.

También se cuenta con la "Casa Violeta", un centro de atención para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia familiar y de género.

Bienestar de atletas

Además, la alcaldesa Evelyn Parra entregó apoyos como parte del programa Bienestar de Atletas de Competencia y Personas Entrenadoras, cuyo objetivo es reconocer y apoyar a quienes destacan en diversas disciplinas deportivas dentro de la alcaldía.

Para acceder a este apoyo, los deportistas deben ser residentes de Venustiano Carranza y practicar alguna disciplina deportiva a nivel de competencia.

Además del apoyo económico, la alcaldía también reconoce públicamente a los atletas carrancenses que obtienen logros.

Apoyo a la diversidad

La alcaldía Venustiano Carranza crea espacios para la inclusión. Esta semana la alcaldesa Evelyn Parra entregó apoyos como parte del programa de Apoyo a la diversidad, dirigido a personas de la diversidad sexual de la Alcaldía Venustiano Carranza que requieran realizar trámites legales, atención médica y apoyo económico, entre otras asistencias.

Este programa va dirigido a la población de la diversidad sexual que habiten en la Alcaldía Venustiano Carranza.

Para ello, se requiere ser mayor de edad, habitar en alguna de las 80 colonias de la Alcaldía Venustiano Carranza y ser parte de la población de la diversidad sexual.