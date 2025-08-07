Esto sonará en tu celular el próximo 19 de septiembre en México

El 19 de septiembre de este año, entrará en operación en los 32 estados el sistema Alertamiento por Telefonía Celular, anunció la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa. En conferencia de prensa en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la coordinadora nacional Laura Velázquez Alzúa señaló que durante el 2o. Simulacro Nacional se activará a nivel nacional el sistema de Alertamiento por Telefonía Celular en 80 millones de equipos telefónicos activos en el país.

Laura Velázquez Alzúa precisó que el Alertamiento por Telefonía Celular podrá transmitir alertas en estados y municipios donde se requiera informar a la población sobre alguna emergencia o contingencia.

“A partir del 19 de septiembre y a partir de ese momento podrá hacerse de manera regional en cada entidad federativa, o algo muy focalizado en algún municipio, y también generalizado a partir del 19 de septiembre queda ya el sistema de Alertamiento por Vía Celular activado para todo el país, y también en particular en algún municipio o estado”, explicó.

Alertamiento por Telefonía Celular en Septiembre

Se han realizado 50 pruebas a nivel local y 2 a nivel local del sistema Alertamiento por Telefonía Celular. La funcionaria federal dijo que el 19 de septiembre a las 12:00 horas se realizará el 2o. Simulacro Nacional y que se realizará un prueba nacional de alertamiento por telefonía celular.

FOTO: Especial

“Ese día todas las mexicanas y los mexicanos que cuenten con un teléfono celular recibirán un mensaje de texto acompañado de un sonido para avisarles del Segundo Simulacro Nacional 2025 programado a las 12 horas. El alertamiento llegará a más de 80 millones de celulares activos en nuestro país de manera totalmente gratuita y sin necesidad de estar conectados a internet o tener saldo el texto”, precisó.

El mensajero que llegará a los celulares dirá lo siguiente: “ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México”.

La coordinadora nacional Laura Velázquez expuso que por primera vez en México se estará poniendo la tecnología al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas con el objetivo de fortalecer la cultura de la protección civil.

“Estamos convencidos que la prevención es nuestra fuerza, es muy importante subrayar que el alertamiento por telefonía celular busca alertar a la población ante una emergencia, porque cada segundo que pasa durante una situación crítica resulta esencial, una alerta a tiempo puede salvar vidas. Buscamos que las mexicanas y los mexicanos se familiaricen con los alertamientos por telefonía celular para estar mejor informados y preparados para este ejercicio”, señaló.

