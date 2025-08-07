Este será el clima para CDMX y Edomex para el fin de semana del 8 al 10 de agosto

Un canal de baja presión, combinado con inestabilidad atmosférica y la llegada de aire húmedo, está generando lluvias y chubascos intensos en el centro del país, por lo que se esperan precipitaciones fuertes en la Zona Metropolitana del Valle de México, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El Estado de México y la Ciudad de México por las mañanas tendrán un cielo parcialmente nublado, con un ambiente fresco y frío, especialmente en las áreas altas, donde se formarán bancos de niebla. A medida que avance el día, se prevé un incremento en la temperatura, alcanzando valores templados a cálidos, aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado.

La probabilidad de lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México será significativa, con posibles acumulados de entre 25 a 50 milímetros en 24 horas y podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas y la posibilidad de caída de granizo.

A pesar de las insistentes lluvias, el índice de radiación ultravioleta en el Valle de México ha sido extremadamente alto, por lo que se recomienda usar protección contra la radiación solar UV para todo tipo de piel, aplicar protección solar, usar ropa de algodón de manga larga, sombrero y tratar de pasar la mayor parte del tiempo posible en la sombra o en interiores.

Sábado y domingo hay probabilida de lluvia del 90 por ciento

Por su parte las autoridades de Protección Civil del Estado de México han emitido una alerta volvánica amarillo fase 2 por la actividad del Popocatepetl, quien por la noche y madrugada del miércoles 7 de agosto registro actividad baja y estable con visibildaid hacia el cráter, algunas exhalaciones aisladas con agua y gas.

Clima para el fin de semana

Viernes 8 de agosto: temperaturas de 12 a 26 grados centígrados, con vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40. Probabilidad de lluvia del 10 por ciento para CDMX y del 50 por ciento para Edomex.

de agosto: temperaturas de 12 a 26 grados centígrados, con vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40. Probabilidad de lluvia del 10 por ciento para CDMX y del 50 por ciento para Edomex. Sábado 9 de agosto: temperaturas de 12 a 25 grados centígrados, con vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40. Probabilidad de lluvia del 90 por ciento para CDMX y Edomex

de agosto: temperaturas de 12 a 25 grados centígrados, con vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40. Probabilidad de lluvia del 90 por ciento para CDMX y Edomex Domingo 10 de agosto: temperaturas de 12 a 25 grados centígrados, con vientos de 15 a 25 kilómetros por hora. Probabilidad de lluvia del 90 por ciento para CDMX y Edomex.

Clima para el Valle de México

