Estas son las diferencias entre los Tags, IAVE y PASE en carreteras mexicanas

Durante los últimos meses conductores mexicanos deben utilizar un nuevo método de pago en las carreteras, luego de que Carreteras y Puentes Federales (Capufe) anunciara un importante cambio en el acceso a estas vías de comunicación, a través del programa "Cero Efectivo".
Capufe explicó en sus canales oficiales sobre la iniciativa cuyo fin será modernizar el sistema de cobro, evitar el contacto físico al momento de pagar y reducir el tiempo de espera en las casetas, así como otros beneficios en la falta de manejo de efectivo. En este sentido, el pago en la mayoría de las pases de cobro será completamente digital.
Sin embargo, si llegas a la autopista sin tu Tag, podrías enfrentarte a largas filas en las pocas casetas que aún reciben efectivo o inlcuso perder el acceso, por lo que lo más conveniente es salir a carretera prevenido.
Diferencias de los TAGS
Sin embargo, el nuevo esquema estará diferenciado por tres tipos de Tag, todos con la posibilidad de pagar en digital:
- IAVE: acceso a autopistas de Capufe.
- Televía: acceso a autopistas concesionadas, segundos pisos de CDMX, estacionamientos y otros beneficios.
- PASE: cobertura nacional, segundos pisos y estacionamientos.
¿Cómo compro mi TAG en línea?
El pago se realiza con tu tarjeta de crédito o débito en las tiendas digitales de App Store, Google Play, App Gallery, excepto tarjetas empresariales, corporativas o de negocios. Para activar tu TAG necesitas realizar una carga mínima de 200 pesos y máxima de 2 mil pesos, con un saldo máximo disponible de 3 mil pesos, ya sea en línea o en los más de 170 mil puntos de recarga disponibles en el país.
¿Cuáles son los puntos de recarga?
- Seven Eleven
- Circle K
- Extra
- OXXO
- Six
- BBVA
- Inbursa
- Scotiabank
- Getnet
- Farmacias del Ahorro
- Sanborns
- Super Farmacia
- GOmart
- Walmart
- Bodega Aurrera
- Soriana
- Superama
- Chedraui
- La Comer
- City Market
- Fresko
- Banco Azteca
- elektra
- Farmacias Benavides
- San Pablo Farmacia
- Office Depot
- RadioShack
- Farmacias Farmapronto
- Punto Recarga
- BBB
- Farmatodo
- Farmacias ABC
- Paga Todo
- Neto
- Melody
- Milano
- Bodegas de Remates
- Liverpool
- Suburbia
EDG