Estas son las diferencias entre los Tags, IAVE y PASE en carreteras mexicanas

Durante los últimos meses conductores mexicanos deben utilizar un nuevo método de pago en las carreteras, luego de que Carreteras y Puentes Federales (Capufe) anunciara un importante cambio en el acceso a estas vías de comunicación, a través del programa "Cero Efectivo".

Capufe explicó en sus canales oficiales sobre la iniciativa cuyo fin será modernizar el sistema de cobro, evitar el contacto físico al momento de pagar y reducir el tiempo de espera en las casetas, así como otros beneficios en la falta de manejo de efectivo. En este sentido, el pago en la mayoría de las pases de cobro será completamente digital.

Sin embargo, si llegas a la autopista sin tu Tag, podrías enfrentarte a largas filas en las pocas casetas que aún reciben efectivo o inlcuso perder el acceso, por lo que lo más conveniente es salir a carretera prevenido.

Diferencias de los TAGS

Sin embargo, el nuevo esquema estará diferenciado por tres tipos de Tag, todos con la posibilidad de pagar en digital:

IAVE: acceso a autopistas de Capufe.

Televía: acceso a autopistas concesionadas, segundos pisos de CDMX, estacionamientos y otros beneficios.

PASE: cobertura nacional, segundos pisos y estacionamientos.

La emoción del viaje empieza en el camino. uD83DuDE97

Compra tu Tag TeleVía con $300 en saldo en Circle K, Extra o K y recibe $60 extra al registrarlo uD83DuDC49 https://t.co/yz36CBzeBm



¡Viaja sin efectivo por autopistas de Capufe y casetas de México este verano! pic.twitter.com/3S1BDg0wQQ — TeleVía (@TagTeleVia) July 23, 2025

¿Cómo compro mi TAG en línea?

El pago se realiza con tu tarjeta de crédito o débito en las tiendas digitales de App Store, Google Play, App Gallery, excepto tarjetas empresariales, corporativas o de negocios. Para activar tu TAG necesitas realizar una carga mínima de 200 pesos y máxima de 2 mil pesos, con un saldo máximo disponible de 3 mil pesos, ya sea en línea o en los más de 170 mil puntos de recarga disponibles en el país.



FOTO: Cuartoscuro

¿Cuáles son los puntos de recarga?

Seven Eleven

Circle K

Extra

OXXO

Six

BBVA

Inbursa

Scotiabank

Getnet

Farmacias del Ahorro

Sanborns

Super Farmacia

GOmart

Walmart

Bodega Aurrera

Soriana

Superama

Chedraui

La Comer

City Market

Fresko

Banco Azteca

elektra

Farmacias Benavides

San Pablo Farmacia

Office Depot

RadioShack

Farmacias Farmapronto

Punto Recarga

BBB

Farmatodo

Farmacias ABC

Paga Todo

Neto

Melody

Milano

Bodegas de Remates

Liverpool

Suburbia

EDG