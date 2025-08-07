Diana Karina Barreras desmiente acusaciones sobre uso de prendas y accesorios de lujo

La diputada Diana Karina Barreras, integrante del Partido del Trabajo (PT), emitió un pronunciamiento en redes sociales para responder a diversas publicaciones que, según señaló, contienen información falsa o fuera de contexto con el objetivo de desacreditar su labor y al movimiento político al que pertenece.

En su mensaje, Barreras Samaniego negó haber utilizado accesorios y prendas con los valores que se le atribuyen en las publicaciones. Detalló que el sombrero por el que se le acusó de gastar 33 mil pesos tuvo en realidad un costo de mil 200 pesos; que los lentes señalados como de 11 mil pesos no superan los mil; y que la blusa supuestamente valuada en 47 mil pesos costó menos de mil pesos.

Respecto a un anillo que fue objeto de señalamientos, la legisladora explicó que no se trata de una adquisición reciente, sino de una pieza que posee desde hace 13 años, cuando contrajo matrimonio, periodo en el que aún no ocupaba un cargo público. Sobre los relojes que se mencionan en las acusaciones, indicó que posee únicamente dos, los cuales, aseguró, están debidamente declarados y no corresponden a los modelos ni valores difundidos.

La diputada federal @DianaKarinaBa pide disculpas a las personas de su movimiento y los ciudadanos si la campaña de desinformación en su contra les causó molestia y asegura que su compromiso sigue intacto. pic.twitter.com/gI77UfJB4N — El Heraldo de México (@heraldodemexico) August 8, 2025

Diana Karina Barreras también desmintió tener una hermana de nombre María de los Milagros y negó un presunto caso de nepotismo relacionado con otra de sus hermanas, quien trabaja en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde hace más de dos décadas. Precisó que cuando ella ingresó a ese puesto, la diputada cursaba estudios universitarios.

La legisladora afirmó que algunos de los hechos que se le atribuyen corresponden a periodos de 7, 12 o 15 años atrás, cuando aún no desempeñaba el cargo que actualmente ocupa. Llamó a la ciudadanía a no dejarse llevar por información falsa y reiteró que continuará con su labor legislativa.

Soy una mujer convencida de que el poder se ejerce con humildad. Hay intereses detrás de esta campaña que busca manchar a una mujer por el simple hecho de alzar la voz, trabajar con firmeza y no dejarse doblegar

En su mensaje, ofreció disculpas a quienes, dijo, pudieron sentirse molestos, desconcertados o decepcionados por la circulación de estas publicaciones, y aseguró que su compromiso político permanece firme.