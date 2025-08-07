Detienen a venezolano que asaltó a un hombre en la alcaldía Álvaro Obregón

Un sujeto, quien dijo ser de origen venezolano, fue capturado por elementos de la Secretarìa de Seguridad Ciudadana minutos después de presuntamente haber despojado con violencia a un hombre de sus pertenencias.

De acuerdo con la corporación, un hombre solicitó su ayuda tras haber sido víctima de un presunto robo al interior de una plaza comercial por dos sujetos, quienes lo amenazaron con un arma blanca.

“El afectado especificó que, minutos antes, recorría los pasillos del complejo comercial ubicado en el cruce del Periférico Norte y la calle Picasso, cuando lo interceptaron; uno de ellos sacó un cuchillo y lo despojó de sus pertenencias. “Añadió que tenía a la vista a uno de los responsables, por lo que rápidamente los efectivos policiales lo interceptaron y conforme a los protocolos de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le hallaron una navaja tipo cúter con mango color negro, así como dinero en efectivo y unos audífonos que el afectado reconoció como de su propiedad”, informó la dependencia.

Capturan a presunto ladrón

Aunque uno de los sujetos logró escapar, su cómplice, quien dijo ser sudamericano, fue aprehendido por los policías capitalinos y presentado ante la autoridad correspondiente para investigar su responsabilidad en el crimen.