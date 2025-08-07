Detienen a tres personas vinculadas con el caso de Fernandito, el niño de 5 años asesinado por una deuda de 1,000 pesos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer que este jueves 7 de agosto se logró la detención de tres personas vinculadas a la desaparición y asesinato de un niño de 5 años identificado como Fernando en el municipio de Los Reyes La Paz a quién le habrían quitado la vida para saldar una deuda de 1,000 pesos que la madre del menor habría contraído con ellos, por lo que fueron ingresados a un penal estatal.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) las personas detenidas vinculadas con el asesinato de un niño de 5 años en el municipio de Los Reyes La Paz el pasado 28 de julio se identificaron como Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, quienes tras su aprehensión fueron remitidas al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl donde serán indagadas por su probable participación en la comisión de los delitos de desaparición de persona y homicidio agravado.

Los detenidos por el asesinato del niño Fernandito fueron ingresados al Penal Neza Bordo. Foto: FiscaliaEdomex

Información en desarrollo…