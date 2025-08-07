Detienen a presunto asesino de periodista en Michoacán

La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a Magdiel “N”, presunto homicida del periodista Armando Linares, asesinado en Zitácuaro el 15 de marzo de 2022.

A través de su cuenta en X, la FGE informó que la detención se llevó a cabo durante un operativo implementado en Zitácuaro, para cumplir la orden de aprehensión contra el acusado. Esta es la segunda detención que se realiza en torno al crimen contra el periodista.

La primera detención se registró en agosto de 2023, cuando agentes estatales y federales aprehendieron a Carlos Sánchez, alias “El 02”, presunto partícipe del asesinato.

Sin embargo, el detenido fue puesto en libertad en marzo de 2025, luego de que el juez de control penal de Zitácuaro, Wilfrido Tapia, considerara que hubo una mala integración de pruebas de la Fiscalía. Por “El 02”, la FGE ofrecía una recompensa de 100 mil pesos para lograr su captura.

¿Cómo fue asesinado Armando Linares?

Armando Linares, director del medio Monitor Michoacán, fue asesinado a tiros a las afueras de su vivienda, a manos de un sujeto que tras cometer el crimen, huyó a bordo de una motocicleta conducida por un cómplice.

Su muerte se dio dos semanas después de que su compañero Roberto Toledo también fuera asesinado. Previo al ataque armado, Linares advirtió amenazas en su contra por el ejercicio de su labor periodística.