Detienen a Manuel Emilio, exdirector de la Policía Municipal de Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó la detención está mañana de Manuel Emilio Hoyos, ex director de la Jefatura de Policía Municipal de Hermosillo, por varios delitos delitos relacionados con denuncias por violación a los derechos humanos.

Mediante un avance informativo, la institución procuradora de justicia detalló que se cumplimentaron seis órdenes de aprehensión por diversos delitos relacionados con hechos materia de denuncia y quejas presentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Se detalló que conforme los tiempos procesales lo permitan se estará ampliando la información correspondiente alrededor de estañe caso y todos los expedientes que se le imputan.

Está mañana trascendió que se estuvo realizando una acción de cateo en el domicilio del excomisario de la policía de Hermosillo en un fraccionamiento exclusivo ubicado al norte de la ciudad, el cual tardó varías horas en realizarse.

Estuvieron participando elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (Amic) y personal de la Fiscalía de Sonora.

Por su parte, El Ayuntamiento de Hermosillo emitió un comunicado asegurado que se mantendrán respetuosos de las indagatorias que realiza la Fiscalía de Sonora.

"Ante el proceso que sigue la Fiscalía de Justicia del Estado, que involucra a elementos y un ex elemento de la Policía Municipal, se informa que el Ayuntamiento de Hermosillo se mantendrá respetuoso de las indagatorias y del debido proceso", señalaron.

Y terminan asesinando que buscarán permitir que se realice el desahogo completo del caso y este se conduzca de forma objetiva y con apego estricto a la ley.

