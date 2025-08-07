Detienen a cinco integrantes “Cártel del Pacífico” en Baja California

En Tijuana, Baja California, en dos cateos, elementos de la SSPC, Marina, Defensa, FGR y GN, junto con autoridades locales, detuvieron a Alfonso “V”, alias “Cabo13”, Juan David “R” y Lizeth “R”, además se detuvo a Arturo Isaí “D”, alias "El Chila” y Rosa María “G”, integrantes del “Cártel del Pacífico”.

Se aseguraron cuatro armas cortas, partes de armas de fuego, siete cargadores, una bolsa con cristal, 85 cartuchos útiles y una bolsa de plástico con marihuana.

Esto como parte de las acciones para detener a generadores de violencia que afectan a la sociedad, en dos acciones, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía y Policía Estatal, se ejecutaron dos órdenes de cateo, en Tijuana, Baja California.

Foto: Especial

Además se realizaron labores de inteligencia e investigación, se identificaron dos domicilios en las colonias Hacienda los Laureles y Las Américas, donde se resguardaban sujetos vinculados a una organización delictiva, por lo que se implementaron vigilancias fijas, con lo que se recabaron datos de prueba suficientes, que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó las órdenes para intervenir los predios.

Con esto, los elementos de seguridad se dirigieron a un inmueble ubicado en la Calle Hacienda San Bruno en la colonia Hacienda los Laureles, donde detuvieron a un hombre y a una mujer, aseguraron 85 cartuchos útiles y una bolsa de plástico con marihuana.

De manera simultánea, en la calle Privada el Aguacaliente, en la colonia Las Américas, agentes cumplimentaron otra diligencia, donde detuvieron a tres personas, aseguraron cuatro armas cortas, partes de armas de fuego, siete cargadores de arma corta, cartuchos útiles y una bolsa con cristal.

Foto: Especial

A los cinco detenidos, se les informaron sus derechos de ley, y junto con lo asegurado fueron trasladados ante el Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

En tanto, los inmuebles quedaron sellados y en custodia de las autoridades.

Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso por continuar trabajando en estrecha coordinación, a fin de garantizar la seguridad de las familias en todo el territorio nacional.