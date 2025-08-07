Desmantelan narcolaboratorio en Culiacán; incautan arsenal en Concordia

Las acciones de combate al crimen organizado continúan en Sinaloa. En las últimas horas, autoridades de seguridad localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino en Culiacán y aseguraron armamento, cartuchos y un vehículo con reporte de robo en el municipio de Concordia.

De acuerdo con información oficial, en la capital del estado fue ubicado un punto de concentración de material e insumos para la elaboración de drogas sintéticas. Durante el operativo, se destruyó un reactor de síntesis orgánica, se aseguraron 1,550 litros y 250 kilos de sustancias químicas utilizadas en la fabricación de metanfetamina, y se inutilizó el lugar para evitar su reutilización por parte de los grupos delictivos.

El valor económico del golpe al narcotráfico se estima en 428 millones de pesos, según la estimación preliminar de las autoridades.

Aseguran arsenal compuesto por 1,698 cartuchos útiles

Por otro lado, en el municipio de Concordia, en la zona sur del estado, se aseguró un arsenal compuesto por 1,698 cartuchos útiles, 12 cargadores de distintos calibres y un vehículo con reporte de robo, el cual fue puesto a disposición de las instancias correspondientes para su análisis forense y proceso legal.

Ambas acciones se enmarcan dentro de los operativos interinstitucionales para el desmantelamiento de estructuras criminales que operan en el estado.

Las autoridades no reportaron personas detenidas hasta el momento, pero señalaron que continúan las investigaciones para ubicar a los responsables y esclarecer el uso y destino de los recursos asegurados.