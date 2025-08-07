Desmantelan a Los Alfas y caen 27 de célula del Cártel Jalisco Nueva Generación

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que desmanteló una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al capturar a 27 integrantes del grupo autodenominado Los Alfas, quienes operaban en el Valle de Toluca. En la acción fueron ubicados los restos de una víctima y se aseguró armamento.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, destacó que esta acción es parte de la “Estrategia Nacional contra la Extorsión”.

Detalló que el operativo lo encabezó la fiscalía mexiquense en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Defensa; Marina; Guardia Nacional; la Secretaría de Seguridad estatal, y la dirección de Seguridad Pública de Toluca.

La fiscalía estatal destacó la detención de Eduardo Alberto “N”, El Alfa, identificado como generador de violencia y objetivo prioritario al ser considerado líder de esta célula criminal. Fue elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Michoacán.

De las investigaciones se ha podido determinar que Los Alfas delinquían en el Valle de Toluca, se presume que asesinaron a integrantes de grupos delictivos antagónicos, para controlar las actividades ilícitas en la región.

De igual forma, se investiga su probable intervención en otros delitos de alto impacto como secuestros, robos de vehículo y extorsiones en agravio de comerciantes.

Antonio “N”, Enrique “N”, Osvaldo “N”, Enrique “NN”, Iván “N”, Geovanny “N”, Jesús “N”, Mario “N”, Alejandra “N”, Yarydza “N”, Elizabeth “N”, Rosa Isela “N”, Blanca Estela “N”, Karen “N”, Leslye “N” y los tres adolescentes son investigados por el secuestro de dos víctimas.

César Edwin “N”, Arturo César “N”, Rodolfo “N”, Antonia “N” y Gabriela Maricela “N” quedaron a disposición de un juez por delitos contra la salud y ataques a las vías de comunicación.

Eduardo Alberto “N”, El Alfa, Ángel Luis “N” y Margarito “N” también fueron detenidos por delitos contra la salud.

El Alfa, Antonio “N”, Geovanny “N” y Enrique “N” además son investigados por el homicidio de un hombre de iniciales J.E.G.

MAAZ