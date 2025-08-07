De Chiapas al Canal de la Mancha: el logro de Carlos Moreno Guzmán

La mayoría de las personas, conocedores del tema y fanáticos de la natación entienden la dificultad que existe el meterse a una alberca y dominar no sólo el miedo de poderse hundir, sino, también coordinar todo su cuerpo para moverse dentro del agua, situación que se vuelve más difícil al momento de hacerlo en mar abierto, y mucho más cuándo se realiza dentro del Canal de la Mancha por las exigencias que esto implica, las cuales pueden ser sorteadas por pocas personas en el mundo, una de ellas fue el chiapaneco Carlos Moreno Guzmán.

Moreno Guzmán, originario de Chiapas, es un nadador de aguas abiertas que ha puesto el nombre de la entidad y el país en escenarios internacionales con logros que muchos expertos consideran como impresionantes; su historia es un testimonio de disciplina, valentía y amor por el deporte, el cual se destaca por haber cruzado el Canal de la Mancha, considerado como uno de los retos más emblemáticos de la natación mundial.

Su legado estará vigente durante muchas generaciones. Foto: FB Carlos Moreno

Desde muy joven, Moreno Guzmán mostró una afinidad especial por el nado, podría decirse que se sentía como pez en agua, por tal motivo, mientras se desarrollaba su carrera sintió la necesidad de buscar desafíos más grandes dentro del mundo de la natación, por lo cual se enfocó en el nado en aguas abiertas, esto debido a las condiciones impredecibles del mar, las largas distancias y la resistencia mental que requieren estas pruebas.

Entrenamiento duro para reto mayor

La preparación de Carlos fue intensa, esto totalmente enfocado en poder enfrentar el cruce del Canal de la Mancha; por tal motivo, entrenó durante años bajo condiciones que en ocasiones llegaron a ser extremas, pues su mayor reto consistía en nadar aproximadamente 34 kilómetros entre las costas de Inglaterra y Francia, sin traje de neopreno y expuesto a las frías aguas del Atlántico norte, corrientes cambiantes y la constante presencia de medusas, es decir, completar una hazaña deportiva que pocas personas en el mundo han logrado realizar.

Su entrenamiento estuvo enfocado en alcanzar su objetivo. Foto: FB Carlos Moreno

Toda esa dedicación y esfuerzo tuvieron resultados cuando en 2018, Carlos Moreno Guzmán se convirtió en el primer chiapaneco en lograr este reto, su travesía por el Canal de la Mancha no sólo fue un logro deportivo, sino también un acto de inspiración, durante el cruce, nadó por más de 14 horas seguidas, enfrentando temperaturas que rondaban los 15 grados centígrados, situación que los llevó al límite de su capacidad tanto física como mental; a pesar del agotamiento y el dolor, su determinación lo llevó a tocar tierra firme en la costa francesa, cumpliendo así uno de los sueños más ambiciosos de su carrera.

El Canal de la Macha sólo es uno de sus logros

Aunque realizar una proeza como cruzar nadando el Canal de la Macha para muchos sería suficiente en su vida deportiva, para Carlos no fue así, después de llegar a las costas francesas el chiapaneco ha participado en otras competencias internacionales de alto nivel, entre las que destacan el “New York Open Water” en 2019, donde representó a México, la cual se caracteriza por ser una serie de competencias de nado en mar abierto en Estados Unidos, además también ha formado parte de maratones acuáticos en el Golfo de México y el Pacífico, promoviendo la natación como herramienta de desarrollo físico y personal.

Fuera del agua, Moreno Guzmán ha utilizado su plataforma para fomentar el deporte entre jóvenes chiapanecos; ha ofrecido charlas motivacionales, entrenamientos y ha promovido proyectos deportivos en la entidad, convencido de que el deporte puede cambiar vidas, tal como lo hizo con la suya.

Hoy, Carlos es considerado un referente de la natación en aguas abiertas en México, su historia es un ejemplo de cómo, con esfuerzo, constancia y pasión, se pueden conquistar los mares más difíciles y los sueños más lejanos, además, su legado perdura como inspiración para nuevas generaciones de atletas que ven en él un modelo a seguir.