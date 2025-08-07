¿CURP biométrica es obligatoria para el regreso a clases del Ciclo Escolar 2025 - 2026?

El próximo 1 de septiembre millones de estudiantes regresarán a clases para el ciclo escolar 2025 - 2026, en un nuevo periodo educativo establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el nivel básico: preescolar, primaria y secundaria. Entre los cuestionamientos que se hacen padres y madres de familia previo al arranque de un nuevo ciclo, están algunos relacionados con la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica.

Una de las dudas más recurrentes es sobre si la CURP biométrica será —o no— obligatoria para el regreso a clases, en trámites como las inscripciones, cambios de planteles y más.

Recientemente, tanto la Secretaría de Gobernación (Segob) como el Registro Nacional de Población (Renapo), dieron a conocer información en referencia a si es o no obligatorio para padres y madres de familia, tramitar y presentar la CURP biométrica para el ciclo escolar 2025 - 2026.

La CURP biométrica será obligatoria en algún momento | Crédito: Especial

¿Qué es la CURP biométrica?

La CURP biométrica es una versión actualizada y más segura que la CURP tradicional y que conoces hasta ahora. Conservará los 18 caracteres alfanuméricos, y tendrá las siguientes modificaciones para una mejor identidad del ciudadano:

Huellas dactilares

Escaneo del iris

Fotografía digital

Firma electrónica

La CURP biométrica es reconocida como documento oficial de identidad luego de un decreto publicado el 16 de julio pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el marco de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.

La CURP biométrica será obligatoria hasta el 2026 | Especial

¿CURP biométrica será obligatoria para el ciclo escolar 2025 - 2026 en el regreso a clases?

Tanto la Segob, en voz de su titular Rosa Icela Rodríguez, así como Renapo, informaron que para el ciclo escolar 2025 - 2026 no será necesario que padres y madres de familia presenten la CURP biométrica. "En todos los países hay identificación personalizada, una identificación oficial para los niños y niñas adolescentes, y en nuestro país hace falta a los niños menores de 18 años", indicó la funcionaria.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, refirió también que si bien no es obligatoria para todo el país, el cambio se hará de manera gradual.

Estamos orientando a que se haga, pero a nadie se le obliga y a partir de octubre inicia este proceso ya formal dentro del marco de la legalidad

¿Cuándo empezará a ser obligatoria la CURP biométrica?

Según el decreto del 16 de julio, la adopción de la CURP biométrica será gradual. En enero del siguiente año se abrirá al público en general en módulos del Registro Civil y oficinas habilitadas. En febrero del 2026 se convertirá en obligatoria y la versión convencional dejará de ser aceptada en trámites y servicios.

¿Habrá multas para los ciudadanos que no tramiten la CURP biométrica?

Al momento no hay multas para aquellas y aquellos que no tramiten la CURP biométrica, sin embargo sí serán sancionadas instituciones de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) que no cumplan con la integración de los datos biométricos en la CURP o hagan uso indebido de la información.

Las multas irían de 10,000 a 20,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que equivalen a 1.1 y 2.2 millones de pesos. El plazo para que estas instituciones se adapten a esta nueva normativa es de 90 días, a partir de la entrada en vigor de la reforma.