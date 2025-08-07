"Cualquier hombre puede ser acusado de estos delitos", asegura Yeshua, uno de los implicados en la Manada de Campeche

Yeshua N., uno de los tres hombres denunciados por el delito de violación tumultuaria en contra de Susan Saravia, habló para defenderse de las acusaciones, a las cuales calificó de "totalmente falsas". El joven junto a dos amigos habrían sido partícipes de una agresión sexual el pasado 30 de marzo de 2025 y hasta el momento sólo uno está detenido.

Los tres hombres acusados por la víctima son:

Ángel N Jorge N Yeshua N

La Manada de Campeche

El caso se encuentra asentado en la carpeta de investigación CI-2-2025-448 ante la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGEC) y tras la denuncia, Ángel fue detenido por el delito de violación. De acuerdo con el testimonio de Susan, ese día salieron a un bar y siguieron la fiesta en el departamento de ella, en donde ocurrió la agresión sexual.

Liz Rodríguez, madre de Susan, fue la primera en alzar la voz ante lo ocurrido, pero días después la víctima también habló a través de sus redes sociales, en donde reveló que familiares de Yeshua "N" se han contactado para ofrecer "casa, coche y dinero" con tal de retirar su denuncia.

“No me van a avergonzar y no me van a silenciar. Yo no vine aquí a buscar lástima, no quería que me vieran como una víctima, pero es lo que soy, y eso es algo que me toca enfrentar. La lástima no me va a ayudar a salir, simplemente quiero justicia y que esto acabe”, asegura Susan.

Sin embargo, ahora es Yeshua quien utilizó las redes sociales para hablar sobre la denuncia ante la Fiscalía, en la cual se encuentra incluido. "Se me acusa y a mí y a dos amigos de cometer un delito muy grave, acusación que es totalmente falsa. Los que conocen del tema sabrán que demostrar nuestra inocencia no es fácil y llevar un juicio estando en prisión preventiva oficiosa es difícil", dice el implicado.

"Como hombres no tenemos leyes ni centros de justicia que nos apoyen durante el juicio"; implicado en caso de violación tumultuaria

"Por eso mismo es necesario presentarse hasta tener todos los elementos necesarios para poder defenderme justamente. Mi familia me defiende en redes sociales porque saben la realidad de las cosas y les duele como esta mentira me ha arruinado la vida y a terceras personas.

"No les pido que me crean, sino que no se lleven llevar por esta gran mentira de estas malas personas y si se me ha de juzgar que sea en el momento en que se me demuestre culpable. Y si te intentas defender de esas acusaciones te tachan de machista o misógino. Se deben de tomar acciones porque hoy nosotros estamos en el problema y como hombres no tenemos leyes ni centros de justicia que nos apoyen durante el juicio", indica.

Yeshua asegura que a todos los hombres les puede pasar lo que a él y que la sociedad se pon de lado de las mujeres. "Cualquier hombre corre el riesgo de pasar por lo mismo, hoy en día cualquier hombre puede ser acusado de este tipo de delitos falsamente y siempre la ciudadanía se pone del lado de la mujer", dice.