Cortes de agua en CDMX: estas son las colonias de la alcaldía Tlalpan que se verán afectadas en agosto

La Ciudad de México es una de orbes más grandes del mundo, en ella habitan más de nueve millones de personas que necesitan abasto de agua para vivir plenamente, por ello el gobierno implementó un plan para garantizar el abasto del líquido a todos los capitalinos.

Durante todo el 2025, 10 colonias de la CDMX tendrán suministro de agua por tandeo, entre ellas Tlalpan, localizada al sur de la ciudad. Ahí serán algunas colonias las que tendrán una reducción en el abasto del servicio a fin de que todos reciban este líquido que es vital para todas las personas.

La buena noticia es que las personas que resulten afectadas por el suministro de agua por tandeo, recibirán un descuento de hasta el 95% en su pago de agua. Mismo que será aplicado en el recibo del mes de agosto.

Lista de colonias en Tlalpan que tendrán agua por tandeo en agosto

La alcaldía Tlalpan es una de las diez que será afectada por este corte de agua en el mes de agosto, aquí te enlistamos las colonias donde los vecinos recibirán pipas gratuitas.

3 de mayo Actopa Ampliación Cuchilla la Padierna Ampliación Padierna Petlatalco Ampliación Plan de Ayala Belvere Ajusco Bosques del Pedregal Chichicapatl Chichimilli Cruz del Farol Cuchilla Ampliación Tepeximilpa Cuchilla de la Loma Bonita Cuchilla de Padierna Cultura Maya Cumbres de Tepetongo Divisadero Dos de Octubre Ejidos de San Pedro Mártir El Colibrí El Verano Fuentes de Tepepan Héroes de Padierna Jardines del Ajusco Juventud Unidad La Palma La Palma 1ra, 2da y 3ra sección La Primavera La Tortuga Xolalpa Lomas de Padierna Sur Lomas de Coactetlan Lomas de Cuilotepec Lomas de Padierna Lomas de Texcalatlalco Lomas del Pedregal Lomas Hidalgo Los Encinos Los Volcanes María Esther Zuno de Echeverría Mesa Los Hornos Miguel Hidalgo 2da, 3ra y 4ta sección El Mirador Movimiento Organizado de Tlalpan Nuevo Renacimiento de Axalco Paraje 38 Paraje Temastititla La Joyita Tetenco Pedregal San Nicolás Pedregal Santa Úrsula Xitla

Si vives en la alcaldía Tlalpan y tu colonia no está en esta lista pero no tienes agua, puedes reportarlo a través del teléfono 5589574950 o mediante *0311

La falta de agua en tu colonia puede deberse a varios factores como mantenimiento de pozos o plantas potabilizadoras, así como la atención de fugas en la red hidráulica o descalibración de válvulas.