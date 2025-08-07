Agua

Cortes de agua en CDMX: estas son las colonias de la alcaldía Tlalpan que se verán afectadas en agosto

Te decimos cómo puedes solicitar una pipa si es que tu colonia resulta afectada por el suministro de agua por tandeo

Consulta qué hacer si te quedas sin agua. Foto: Copilot | Freepik

La Ciudad de México es una de orbes más grandes del mundo, en ella habitan más de nueve millones de personas que necesitan abasto de agua para vivir plenamente, por ello el gobierno implementó un plan para garantizar el abasto del líquido a todos los capitalinos. 

Durante todo el 2025, 10 colonias de la CDMX tendrán suministro de agua por tandeo, entre ellas Tlalpan, localizada al sur de la ciudad. Ahí serán algunas colonias las que tendrán una reducción en el abasto del servicio a fin de que todos reciban este líquido que es vital para todas las personas. 

La buena noticia es que las personas que resulten afectadas por el suministro de agua por tandeo, recibirán un descuento de hasta el 95% en su pago de agua. Mismo que será aplicado en el recibo del mes de agosto. 

Lista de colonias en Tlalpan que tendrán agua por tandeo en agosto

La alcaldía Tlalpan es una de las diez que será afectada por este corte de agua en el mes de agosto, aquí te enlistamos las colonias donde los vecinos recibirán pipas gratuitas. 

  1. 3 de mayo
  2. Actopa
  3. Ampliación Cuchilla la Padierna
  4. Ampliación Padierna Petlatalco
  5. Ampliación Plan de Ayala
  6. Belvere Ajusco
  7. Bosques del Pedregal
  8. Chichicapatl
  9. Chichimilli
  10. Cruz del Farol
  11. Cuchilla Ampliación Tepeximilpa
  12. Cuchilla de la Loma Bonita
  13. Cuchilla de Padierna
  14. Cultura Maya
  15. Cumbres de Tepetongo
  16. Divisadero
  17. Dos de Octubre
  18. Ejidos de San Pedro Mártir
  19. El Colibrí
  20. El Verano
  21. Fuentes de Tepepan
  22. Héroes de Padierna
  23. Jardines del Ajusco
  24. Juventud Unidad
  25. La Palma
  26. La Palma 1ra, 2da y 3ra sección
  27. La Primavera
  28. La Tortuga Xolalpa
  29. Lomas de Padierna Sur
  30. Lomas de Coactetlan
  31. Lomas de Cuilotepec
  32. Lomas de Padierna
  33. Lomas de Texcalatlalco
  34. Lomas del Pedregal
  35. Lomas Hidalgo
  36. Los Encinos
  37. Los Volcanes
  38. María Esther Zuno de Echeverría
  39. Mesa Los Hornos
  40. Miguel Hidalgo 2da, 3ra y 4ta sección
  41. El Mirador
  42. Movimiento Organizado de Tlalpan
  43. Nuevo Renacimiento de Axalco
  44. Paraje 38
  45. Paraje Temastititla
  46. La Joyita
  47. Tetenco
  48. Pedregal San Nicolás
  49. Pedregal Santa Úrsula Xitla

Si vives en la alcaldía Tlalpan y tu colonia no está en esta lista pero no tienes agua, puedes reportarlo a través del teléfono 5589574950 o mediante *0311

La falta de agua en tu colonia puede deberse a varios factores como mantenimiento de pozos o plantas potabilizadoras, así como la atención de fugas en la red hidráulica o descalibración de válvulas. 

