Claudia Sheinbaum se reúne con gobernadores en Palacio Nacional para supervisar avances de IMSS- Bienestar

Con la presidenta Claudia Sheinbaum, las gobernadoras y gobernadores, adscritos al IMSS-Bienestar, supervisaron los avances de dicho programa.

Este 7 de agosto, los funcionarios abordaron, en Palacio Nacional, abasto de medicamentos y el desarrollo de infraestructura hospitalaria.

"Gobernadores, compañeros y aliados reunidos en Palacio Nacional con un mismo propósito: que la salud sea un derecho garantizado para todos los mexicanos como lo ha instruido nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein)", escribió la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Noticias Relacionadas Anuncian inversión de 12 mil millones de pesos para el sector farmacéutico en México

Trataron el tema de abasto de medicamentos con la presidenta. Foto: Carlos Navarro

Alejandro Armenta reconoce trabajo de Sheinbaum

Tras concluir la reunión, que duró casi dos horas, las y los gobernadores abandonaron el recinto federal para después, en algunos casos, declarar a la prensa.

El ejecutivo de Puebla, Alejandro Armenta, reconoció el trabajo de la presidenta.

"Salud, salud, temas muy importantes. Puebla tiene el tema del Hospital San Alejandro y nos da mucho que nuestra Presidenta esté muy pendiente", destacó.

La mandataria mexiquense, Delfina Gómez, informó que el abasto de medicamentos en la entidad está por encima del 70 por ciento.