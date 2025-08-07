Claudia Sheinbaum destaca prevención del delito con Consejos Estatales y Municipales de la Paz

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que con la instalación de los Consejos Estatales y Municipales de la Paz —que encabeza la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez— se impulsa la prevención del delito.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que esa instalación de los comités se suman a las mesas de seguridad a nivel federal y estatales como parte de la estrategia de seguridad.

—También preguntarle, ayer la Secretaría de Gobernación instaló Consejos Estatales y Municipales de la Paz pero ¿cuál va a ser la función de estos consejos estatales y municipales para atender la estrategia, Presidenta?, se le preguntó.

—Las mesas de seguridad que tenemos regionales, hay mesas de seguridad, la mesa que encabezamos en la mañana, que es la nacional, la federal, hay mesas en los estados y mesas regionales. En el caso de la Secretaría de Gobernación, nos está ayudando a impulsar toda la prevención del delito y el trabajo que se presenta aquí en todos los municipios del país, en todos los estados del país, indicó.

Rosa Icela Rodríguez durante la Mañanera

FOTO: Presidencia

Estrategia integral de seguridad

La presidenta Sheinbaum Pardo indicó que es una estrategia integral donde también trabajamos en equipo, cada uno con sus responsabilidades para fortalecer la prevención del delito. Este miércoles, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, encabezó la instalación de los Consejos Estatal y Municipales de Paz en Morelos, los cuales se suman a los de en Chihuahua, Sonora y Nayarit.

Señaló que se tiene claro que la paz se logra con cercanía, con justicia y con instituciones que escuchan y actúan junto al pueblo y por ello, la Estrategia de Seguridad Nacional prioriza la Atención a las Causas que Generan la Violencia, en algunas zonas del país.

“La paz verdadera no nace en los escritorios, se construye en el territorio, con trabajo, con las ideas y el compromiso colectivo de quienes día a día buscan una sociedad más justa y una sociedad en paz”, expresó la secretaria de Gobernación.

EDG