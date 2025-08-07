Ciclón Ivo: esta será su TRAYECTORIA del 7 al 9 de agosto en México | EN VIVO

La tormenta tropical Ivo reactivará al Monzón Mexicano lo que provocará 3 días de lluvias, como diluvio, en buena parte del territorio nacional, debido a que afectarán a estados del Centro, Oriente y Sureste, de acuerdo con el pronóstico del meteorólogo José Martín Cortés.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que Ivo se encuentra como tormenta tropical a 215 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 295 km al sur de Manzanillo, Colima.

La #TormentaTropical #Ivo se desplaza muy cerca de las costas de #Michoacán y #Colima. Para más información consulta el gráfico.?? pic.twitter.com/L3zB5Ayb9x — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 7, 2025

Estados en los que habrá 3 días de lluvias por ciclón tropical Ivo

Los estados que tendrán lluvias, derivadas de la formación del ciclón tropical Ivo serán:

Chiapas

Oaxaca

Guerrero

Michoacán

Jalisco

Colima

Estas lluvias comenzaron desde el martes 5 de agosto en algunos estados, incluyendo a la Ciudad de México, que debido a la formación de la tormenta tropical Ivo tendrá 3 días de precipitaciones intensas, especialmente al Sur, zona que ayer padeció inundaciones y encharcamientos importantes.

Lluvias por Monzón y formación de huracanes

Trayectoria de Ivo día a día

El Meteorológico señala que la población de las entidades mencionadas anteriormente deben extremar medidas ante el posible incremento o cambio en el oleaje, derivado del ciclón tropical. Además de que el fenómeno provocará lluvias muy puntuales intensas y fuertes, que pueden estar acompañadas de descargas eléctricas.

Ivo se comportará de la siguiente manera:

7 de agosto: Tormenta tropical a 250 km al suroeste de Manzanillo, Colima

8 de agosto: Huracán categoría, a 355 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas BCS.

9 de agosto: Huracán categoría 1, a 450 km al suroeste de Cabo San Lucas BCS.

9 de agosto: Tormenta tropical, a 530 km al sur-suroeste de Cabo San Lázaro BCS.

Hnriette y dos posibles ciclones más en el Atlántico

Tormenta tropical Henriette: Este fenómeno se encuentra a 1,865 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y se desplaza hacia el oeste-oeste-noroeste, alejándose de #México. No representa riesgo para el país, de acuerdo con el Meteorológico Nacional.

Este fenómeno se encuentra a 1,865 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y se desplaza hacia el oeste-oeste-noroeste, alejándose de #México. No representa riesgo para el país, de acuerdo con el Meteorológico Nacional. Vigilan dos zonas de baja presión más en el Atlántico: El SMN mantiene dos zonas en vigilancia que pueden desarrollar Ciclones Tropicales en ese litoral.

Sigue la trayectoria del huracán Ivo EN VIVO