¿Cerrará la estación Cuatro Caminos por remodelación? Esto es lo que sabemos

A través de redes sociales, la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro y el municipio de Naucalpan anuncian trabajos de colaboración para mejorar la estación Cuatro Caminos, una de las más transitadas por los usuarios, dejando en duda si la cerrarán de forma temporal para llevar a cabo los trabajos o cual sería el procedimiento, en El Heraldo de México te compartimos todos los detalles.

De acuerdo con lo compartido en en el comunicado del Metro, la terminal Cuatro Caminos de la línea 2, se ubica en el municipio de Naucalpan, Estado de México, y en 2024 se registró que cada día era utilizada por alrededor de 101,704 personas, siendo la más transitada de las 195 estaciones de la red.

Esta terminal sirve como conexión entre la capital y el Edomex, ahora fungirá como enlace directo de la línea 3 del Mexicable, que aún está en construcción, pero se espera que quede listo y abierto al público para finales de este mismo año.

El comunicado explica que Adrían Rubalcava Suárez sostuvo una reunión de trabajo con el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, con el objetivo de generar acciones conjuntas en materia de seguridad, alumbrado público, sistema de drenaje, protección civil y recuperación de espacios en zonas aledañas a la estación.

Comunicado del Metro

¿Cerrarán Cuatro Caminos?

Las autoridades del Metro de la Ciudad de México no especificaron si para realizar estos trabajos de mejora se tendrá que cerrar de forma temporal esta transitada estación del Sistema de Transporte Colectivo, sin embargo, en algunos sitios ha circulado la versión de que sí tendrá que cerrar alguna sección para la remodelación.

“Tenemos muy claro que tenemos que atender todas las estaciones, Cuatro Caminos es super importante para nosotros, tenemos que coordinarnos muy bien y esta instrucción que ordena la jefa de gobierno, Clara Brugada, de que trabajemos con cada uno de los presidentes municipales, estamos seguros que muy pronto les vamos a dar los resultados”, aseguró Rubalcava en un video en redes sociales.

Me reuní con el presidente municipal de Naucalpan, @Isaacsolar, para coordinar proyectos en beneficio de las personas que diariamente utilizan la estación terminal Cuatro Caminos de la Línea 2 del @MetroCDMX, una de las más transitadas de toda la red.

Esto último ya que en el comunicado especifica que en días pasados también ha establecido mesas de trabajo con los presidentes municipales de Nezahualcóyotl y Ecatepec, así como el compromiso de reunirse con autoridades del municipio de La Paz, todos en el Estado de México.

