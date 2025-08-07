Captan a mujer con presuntos problemas mentales intentando arrebatarle su bebé a una madre en Durango | VIDEO

Una mujer que presuntamente sufre de problemas mentales fue grabada y exhibida en redes sociales cuando realizaba un ataque contra una madre, en el estado de Durango, a quien e intentó arrebatar de las manos a su bebé de tan sólo dos años de edad.

La presunta agresora fue identificada con el nombre de Laura, quien presuntamente es una vecina de la zona, con antecedentes previos de agresiones en contra de otros habitantes de la colonia, ubicada en la capital duranguense.

El hecho, captado por cámaras de seguridad, ocurrió la mañana del martes 5 de agosto, alrededor de las 08:20 horas, en la calle Tepehuanes, de la colonia Olga Margarita.

En las imágenes, que se han viralizado en redes sociales, se observa a la madre caminando con su pequeña en brazos cuando Laura, conocida en la zona por presuntos problemas de esquizofrenia y antecedentes de adicciones, comienza a gritar y perseguirla.

La agresora, visiblemente alterada, intenta arrebatar a la menor durante un forcejeo que dejó a la madre en el suelo. La intervención de dos mujeres que transitaban por la zona evitó un desenlace más grave, separando a la atacante y resguardando a la niña.

El incidente ya fue denunciado ante las autoridades

Atenciu00f3n: Vecinos de la col. Olga Margarita y sus alrededores: El du00eda de ayer martes 5 de agosto alrededor de las 8:20... Posted by Silvia De La Cruz on Wednesday, August 6, 2025

Silvia de la Cruz, abuela de la menor, compartió el video en Facebook, donde denunció que Laura es conocida por agredir a personas vulnerables en el vecindario, e incluso habría intentado arrebatar niños en el pasado, aparentemente bajo la creencia de que son suyos.

Según Silvia, la agresora ya había estado en prisión por incidentes similares, pero actualmente se encuentra en libertad.

"Ya estuvo en el Cereso, lamentablemente anda libre buscando a su paso a quién más lastimar y se va por quienes ve más vulnerables. También quiere quitarles a los niños, porque cree que son de ella", escribió la denunciante.

La mujer que dio a conocer este incidente detalló que la familia afectada presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Durango.